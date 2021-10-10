重裝軍備參演國慶大會 國防部：國軍捍衛台灣守土有責

慶祝中華民國110年國慶，國軍投入143輛國造先進裝備車輛，今晨6時就在北市重慶南路就位待命，展示壯盛軍容。國防部今（10）日表示，國軍今天支援各項軍備進行展演任務，是為展現國軍捍衛台灣守土有責及當仁不讓的決心。

統計國軍上午參演兵力，計有空中兵力架次:44 架；地面兵力車輛143 輛。其中包括憲兵快反連:66 輛、英雄梯隊9 輛、救災裝備20 輛、國防自主裝備48 輛。

國防部表示，國軍今天支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務，期藉官兵代表及各項武器裝備參與，展現國軍捍衛台灣守土有責及當仁不讓的決心。

國防部首先由國軍聯合樂隊、三軍儀隊共347員登場，進行組曲演奏及花式操槍。

慶祝大會開始齊唱國歌時，陸軍2架CH-47運輸直升機，在AH-64E及AH-1W攻擊直升機的護衛下，將吊掛史上最大型國旗2面進場，象徵台灣團結，自信前行的意義。

主題表演展開後，先是國軍各飛行部隊進行空中分列式，依序包括陸軍AH-64E、AH-1W、UH-60M及海軍S-70C等型直升機、慢速機隊空軍BH-1900C及C-130H等型機、快速機隊IDF、F-16V及幻象2000等型機，通過觀禮台前方上空。

緊接由首次採「連建制」編隊的憲兵指揮部快速反應連率領地面車隊進行分列，新採購的賓士C43型AMG敞篷前導車首次曝光，搭配9輛戰術偵搜車及54輛重型機車，以時速5公里的速度通過觀禮台，展現憲兵快反連平日精實訓練的成果。

緊接，「英雄」梯隊由今年執行救災、抗旱及防疫有功官兵代表計126員，以及「救災防汛裝備梯隊」，計有生物偵檢車、重型消毒車、裝土車、傾卸車、挖土機、牽引車、淨水裝備車及浮門橋車等20輛，與最受外界矚目的「國防自主裝備」梯隊，計有陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車區隊中科院陸射劍二發射車區隊、陸軍微波車、微星車、電磁頻譜偵蒐車、海軍雄風二及三型飛彈車區隊、空軍天弓三型飛彈車區隊等48輛，依序通過觀禮台。

大會結束時，則將由空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮台上空，藉由整齊的隊形、震懾全場的引擎聲，以及藍白紅三色彩煙，為國慶慶祝大會畫下句點。

分列式結束後，憲兵指揮部快速反應連梯隊將陪同英雄梯隊進行3.8公里的遊行。