迎接國慶盛典 高雄新濱碼頭今明兩天開放軍艦參觀

配合2021國慶焰火在高雄舉辦，因疫情因素，張騫及武昌兩艘軍艦許久未開放民眾登艦遊覽，今明再度開放民眾參觀，今早海軍司令劉志斌會同高雄市長陳其邁宣布主持開幕式，排隊等參觀軍艦的人龍綿延數十公尺。市府民政局提醒，今明兩天開放登艦，遊客記得攜帶身分證才能進入新濱碼頭。

國慶焰火明晚在高雄港登場，新濱碼頭也是觀賞區域之一，現場已經備妥椅子。今天是國慶連假第一天，高雄市府協請海軍艦隊開放張騫及武昌艦給民眾參觀，讓國人感受海軍健兒在海面乘風破浪、保家衛國日子。

上午9點起，國軍安排戰鼓、莒拳隊及立志中學軍儀隊演出，遊客在震撼鼓聲中踏上軍艦。市長陳其邁指出，在中國武力威脅下，近來西南防空識別區共機入侵頻繁，無論空軍或海軍都面臨嚴峻挑戰，高雄作為海軍的家，當然更要全力支持國防、支持海軍，明天是國慶佳節，也是中華民國生日，在這裡祝福我們國家生日快樂。

明晚國慶焰火施放，新濱碼頭海軍兩艘軍艦開放時間為10月9日上午9點至下午4點、10月10日上午8點至上午11點，本國籍國民要帶身分證，沒有身分證的兒童需要有家人陪同，外籍配偶由本國配偶陪同並出示居留證。