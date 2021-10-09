快訊

《魷魚遊戲》演員「兒子遭同學毆打腦死」 痛揭10年心酸

醫界相挺3Q哭了！陳柏惟：怎判斷喜歡我從30變20%？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接國慶盛典 高雄新濱碼頭今明兩天開放軍艦參觀

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄新濱碼頭開放軍艦參觀，海軍莒拳隊擔綱開場表演。記者徐白櫻／攝影
高雄新濱碼頭開放軍艦參觀，海軍莒拳隊擔綱開場表演。記者徐白櫻／攝影

配合2021國慶焰火在高雄舉辦，因疫情因素，張騫及武昌兩艘軍艦許久未開放民眾登艦遊覽，今明再度開放民眾參觀，今早海軍司令劉志斌會同高雄市長陳其邁宣布主持開幕式，排隊等參觀軍艦的人龍綿延數十公尺。市府民政局提醒，今明兩天開放登艦，遊客記得攜帶身分證才能進入新濱碼頭。

國慶焰火明晚在高雄港登場，新濱碼頭也是觀賞區域之一，現場已經備妥椅子。今天是國慶連假第一天，高雄市府協請海軍艦隊開放張騫及武昌艦給民眾參觀，讓國人感受海軍健兒在海面乘風破浪、保家衛國日子。

上午9點起，國軍安排戰鼓、莒拳隊及立志中學軍儀隊演出，遊客在震撼鼓聲中踏上軍艦。市長陳其邁指出，在中國武力威脅下，近來西南防空識別區共機入侵頻繁，無論空軍或海軍都面臨嚴峻挑戰，高雄作為海軍的家，當然更要全力支持國防、支持海軍，明天是國慶佳節，也是中華民國生日，在這裡祝福我們國家生日快樂。

明晚國慶焰火施放，新濱碼頭海軍兩艘軍艦開放時間為10月9日上午9點至下午4點、10月10日上午8點至上午11點，本國籍國民要帶身分證，沒有身分證的兒童需要有家人陪同，外籍配偶由本國配偶陪同並出示居留證。

林姓遊客帶著一對子女參觀軍艦，開心說「實際觀看震撼多了」，以前只在電視看過軍艦，沒想到真的軍艦如此壯觀，能看到拉法葉艦（武昌艦）真的太棒了。

高雄市長陳其邁（右四）主持軍艦開放參觀活動，多名出席立委與市議員在武昌艦前合影。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右四）主持軍艦開放參觀活動，多名出席立委與市議員在武昌艦前合影。記者徐白櫻／攝影
張騫及武昌兩艘軍艦許久未開放民眾登艦遊覽，今明再度開放民眾參觀。記者徐白櫻／攝影
張騫及武昌兩艘軍艦許久未開放民眾登艦遊覽，今明再度開放民眾參觀。記者徐白櫻／攝影

軍艦 海軍 國慶 連假 國軍

延伸閱讀

國慶焰火重返高雄 警方劃設3階段交管區

國慶壽星或身分證號有10 來高雄萬豪餐廳有優惠

影／國慶連假首日爆出遊潮 屏鵝公路南下停停走走

影／國慶空中機隊展演 高空轉播幕後大功臣是「他們」

相關新聞

迎接國慶盛典 高雄新濱碼頭今明兩天開放軍艦參觀

配合2021國慶焰火在高雄舉辦，因疫情因素，張騫及武昌兩艘軍艦許久未開放民眾登艦遊覽，今明再度開放民眾參觀，今早海軍司令...

影／國慶空中機隊展演 高空轉播幕後大功臣是「他們」

今年國慶典禮即在明天登場，國軍及空勤總隊的空中機隊展演，將是近十年來最盛大的一次。為了一改過去只能從地面仰角拍攝機隊飛過...

細數那些年國慶閱兵 曾有美軍轟炸機飛越總統府、引發台美外交爭議的青蜂飛彈

中華民國政府遷台後，民國40年國慶日舉行首次在台閱兵，早期閱兵展示兵器多為顯示美國對台灣的支持，美軍出動轟炸機參加空中分列式，凸顯中美協防條約精神，民國60年代後期，對美關係風雨飄搖，國慶閱兵開始出現自力研發新式武器。雄蜂飛彈、青蜂飛彈都在美國斷交前後推出。在戒嚴的年代，國慶閱兵經常被當成凝聚民心、鼓舞士氣的場合，但也被認為是威權國家的象徵，隨著民主開放，近年來，國慶大會展示新兵器，雖然也是政治秀，政治意義已不如當年強烈。

蔡總統：盼與周邊國家和平共存

蔡英文總統昨在「玉山論壇」發表英文演說重申，台灣不尋求軍事對抗，希望與周邊國家（neighbors）在和平、穩定、可預測...

戰機擾台 陸學者：用台灣敲打美國

解放軍日前連續四天大舉出動戰機在台灣防空識別區一線巡航，究竟是否有威懾台灣的用意？上海復旦大學中國研究中心研究員宋魯鄭表...

華府打台灣牌？美台軍事交流 公開的祕密

美國華爾街日報報導，美方官員透露，美軍派出特種部隊與陸戰隊祕密駐台協助訓練至少已經一年。事實上，國軍在特戰領域與美方交流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。