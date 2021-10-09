影／國慶空中機隊展演 高空轉播幕後大功臣是「他們」

今年國慶典禮即在明天登場，國軍及空勤總隊的空中機隊展演，將是近十年來最盛大的一次。為了一改過去只能從地面仰角拍攝機隊飛過的單調畫面，轉播團隊特別費盡心思，新增高空攝影視角，要全力捕捉機隊從遠方飛進總統府上空的壯闊畫面，讓收看轉播的國人能夠一睹空中機隊的英姿，而這次高空拍攝的幕後功臣，則是由國防部的軍聞社的攝影團隊扛下重責大任。

今年的國慶籌備委員會，由立法院長游錫堃擔任主委、內政部政次陳宗彥擔任秘書長，由於防疫考量，大幅減少國慶典禮的觀禮人數。中華文化總會表示，為了提升國人收看轉播的精采程度，身為慶籌會成員的文總，藉著過去舉辦活動的轉播經驗投入製播的監製工作，今年集結了三金典禮轉播團隊，投入史上最多設備及製播人力。

文總也指出，空中機隊的展演，因高速、高空、遠距等條件，拍攝及畫面捕捉十分不易，亦需具辨識與熟知不同機型各自性能的專業。因此，轉播團隊特別商請國防部軍事新聞通訊社（軍聞社）的攝影團隊，加入這次國慶空中機隊展演的拍攝任務。

文總表示，非常感謝軍聞社接獲這項請求後，在原先國慶期間就十分忙碌的情形下，仍全力支援拍攝工作。並且在一個月前就開始協調高空拍攝的架設區域，並進行多次前置場勘，日前每當空中機隊清晨在台北上空進行預演時，軍聞社的團隊也都在日出前就先到場架設好設備。