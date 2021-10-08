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國防部編8200萬綠化維護 馬文君：追查是否有內幕
國防部111年預算書，陸軍和空軍共編列8266萬元「生活區林綠化維護」預算，立委馬文君說，「生活區林綠化維護」接地氣講法就是除草、鋸樹。蔡英文總統曾說「油漆與除草，不會讓國軍更好」，目前台海情勢緊張，國防部竟編列8千多萬割草鋸樹，她絕不同意，也會追查這筆預算有什麼內幕。
馬文君說，蔡總統105年6月4日去視導軍方金六結營區時，提到「油漆與除草，不會讓國軍更好」，三軍統帥的一句話，顯然國防部聽到了！
根據111年國防部公開預算書顯示，陸軍編列5100萬元、空軍編列3166萬元，合計8266萬元，用來委商實施「生活區林綠化維護」，什麼是「生活區林綠化維護」呢？接地氣的講法就是除草、鋸樹。
國防部以台海情勢緊張，為了能快速提升戰力，舉債2400億元購買武器，竟然還有高達8266萬的餘錢可以用在割草、鋸樹上面，她實在不敢相信，也一定不會同意。
馬文君也質疑，為何只有陸軍本島單位及空軍需要委商割草，海軍、憲兵、後備及通資電軍卻不需要，這筆預算到底又有什麼內幕？她一定會替國人深查到底。以前的軍人要割草，素質、訓練有比較差嗎？編8200萬除草、鋸樹讓人嘆為觀止。
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