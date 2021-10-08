快訊

獨家／金馬獎終身貢獻獎得主張永祥病逝 享壽92歲

直播／今本土連9日+0！死亡增1例 境外移入為12例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部編8200萬綠化維護 馬文君：追查是否有內幕

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君認為國防吃緊，國防部竟編列8200多萬作為綠化維護，她堅決反對。圖／馬文君提供
立委馬文君認為國防吃緊，國防部竟編列8200多萬作為綠化維護，她堅決反對。圖／馬文君提供

國防部111年預算書，陸軍和空軍共編列8266萬元「生活區林綠化維護」預算，立委馬文君說，「生活區林綠化維護」接地氣講法就是除草、鋸樹。蔡英文總統曾說「油漆與除草，不會讓國軍更好」，目前台海情勢緊張，國防部竟編列8千多萬割草鋸樹，她絕不同意，也會追查這筆預算有什麼內幕。

馬文君說，蔡總統105年6月4日去視導軍方金六結營區時，提到「油漆與除草，不會讓國軍更好」，三軍統帥的一句話，顯然國防部聽到了！

根據111年國防部公開預算書顯示，陸軍編列5100萬元、空軍編列3166萬元，合計8266萬元，用來委商實施「生活區林綠化維護」，什麼是「生活區林綠化維護」呢？接地氣的講法就是除草、鋸樹。

國防部以台海情勢緊張，為了能快速提升戰力，舉債2400億元購買武器，竟然還有高達8266萬的餘錢可以用在割草、鋸樹上面，她實在不敢相信，也一定不會同意。

馬文君也質疑，為何只有陸軍本島單位及空軍需要委商割草，海軍、憲兵、後備及通資電軍卻不需要，這筆預算到底又有什麼內幕？她一定會替國人深查到底。以前的軍人要割草，素質、訓練有比較差嗎？編8200萬除草、鋸樹讓人嘆為觀止。

國防部 馬文君 空軍

延伸閱讀

傳美軍駐台協訓 美國防部不評論重申支持台灣防衛

塔江艦挪至特別預算 藍委：單價成本爆增8.2億元

林口電偵天線陣列空拍照被販售 國防部緊急溝通下架

影／南投縣長支持誰？朱立倫表態挺最強的「她」

相關新聞

台灣有美軍特種部隊？ 國防部：依往例不評論軍事交流

華爾街日報引述美國官員指出，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。國防部...

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

華爾街日報引述美國官員指出，在中國大陸侵台疑慮日增之際，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協...

駐台協助訓練？ 五角大廈：支持台灣防禦應對大陸威脅

華爾街日報7日獨家報導，一支美軍特種部隊以及一組陸戰隊成員已秘密進駐台灣協助軍事訓練至少一年，合作對象包含中華民國陸軍與...

國防部編8200萬綠化維護 馬文君：追查是否有內幕

國防部111年預算書，陸軍和空軍共編列8266萬元「生活區林綠化維護」預算，立委馬文君說，「生活區林綠化維護」接地氣講法...

美軍來台訓練國軍 相關各方反應如何？

美國官員證實華爾街日報報導，已有美軍至少已有一年在台灣訓練當地部隊，協助台灣強化自我防衛能力，此一發展可能對美中關係帶來...

美祕密部隊駐台引陸反彈？ 蘇貞昌：得道多助

華爾街日報有一支特種祕密部隊，已經駐台一年。事件曝光後，學者認為會引起大陸反彈。行政院長蘇貞昌今天上午受訪說，「得道多助...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。