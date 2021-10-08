台灣有美軍特種部隊？ 國防部：依往例不評論軍事交流

華爾街日報引述美國官員指出，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。國防部副部長柏鴻輝今天表示，國際間的合作國防部按照往例不評論，軍事交流部分基於往例都不會公開評論。

柏鴻輝今天在立院受訪時指出，現在台海情況嚴峻，這個大家都知道，國際間的合作按照往例不評論，也希望在國際上若有人在台做任何事情都表示歡迎，但軍事交流部分，基於往例都是不公開評論的。

國軍110年度「特種部隊關鍵戰力競賽」日前完成「特勤部隊組」3天、15項賽事，過程中美方派員全程觀摩；媒體詢問此事，柏鴻輝說，在軍事交流上只要是能夠合作的地方，國防部都盡可能接觸跟努力，希望外界還是關注國軍戰備。