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國慶大會預演府前登場 軍武裝備一一展示
中華民國110年國慶活動擴大舉行慶祝，今天在總統府前舉行預演彩排，民間表演團體與國軍儀隊率先登場，接著CH-47運輸直升機在AH-64E阿帕契攻擊直升機伴飛下，吊掛巨幅國旗進入府前空域，由警察、消防、醫護等防疫英雄與奧運國手領唱國歌，隨後原住民歌手與母語獻唱「國慶禮讚」，緊接著AH-64E阿帕契攻擊直升機、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機、S-70C反潛直升機、B-1900C行政專機、C-130H運輸機、IDF經國號戰機、F-16V戰機、幻象2000-5戰機飛越府前廣場上空，地面展示由憲兵機車連背負紅隼飛彈登場，接著國造天弓二型飛彈、雄二、雄三反艦飛彈、國造海巡艦艇、雲豹裝甲運兵車等各式武器裝備，最後雷虎小組施放彩煙壓軸在總統府上方衝場。
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