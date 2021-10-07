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國慶大會預演 海巡特勤展示反恐「登船勾」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡緝毒犬區隊也登上府前展演大道。記者洪哲政／攝影
海巡緝毒犬區隊也登上府前展演大道。記者洪哲政／攝影

國慶大會今天下午在總統府前進行全兵力預演，海巡署展演梯隊展示海巡特勤隊採購反恐裝備，緝毒犬區隊也登上府前展演大道。

國軍十月國慶地面軍備車隊今天下午在總統府前實施全兵兵力預演，軍方在府側部署城市迷彩的「維星」衞星通訊車，作為與衡山指揮所等作戰中心監控之用，百餘輛軍文各部會車隊順利完成分列。

海岸巡防署雖無軍備參演，但「別出心裁」裝置兩輛模擬安平級巡邏艦及嘉義級巡防救難艦的「車船」，以「陸上行舟」方式展現「國艦國造」績效。

今天預演中，海巡展示的模擬艦船後側，分別有海巡特勤隊與「海巡偵搜犬區隊」小兵力列隊，軍犬登上展演大道，特勤隊員持用與現役美國海豹部隊使用同款的登船梯組「登船鈎」，造型特殊，頗具吸睛效果。

海巡署表示，「登船勾」的鈦合金掛勾是由航空級5級的鈦製成，具有強度硬重量輕等特性，並且與這種全新設計的鋼絲梯結合使用，並且透過碳纖維手動伸縮桿進行鈎掛登檢，是海上勤務執行任務的必要工具，且各國海事單位皆採用此項裝備，包括美國海豹部隊。

國慶大會今天下午在總統府前進行全兵力預演，海巡署展演梯隊展示海巡特勤隊採購反恐裝備。圖中是特勤隊員持用與現役美國海豹部隊使用同款的登船梯組「登船鈎」，造型特殊，頗具吸睛效果。記者洪哲政／攝影
國慶大會今天下午在總統府前進行全兵力預演，海巡署展演梯隊展示海巡特勤隊採購反恐裝備。圖中是特勤隊員持用與現役美國海豹部隊使用同款的登船梯組「登船鈎」，造型特殊，頗具吸睛效果。記者洪哲政／攝影

海巡署 國慶 總統府

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