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海空戰力提升特别預算還在審查 項下軍備已急著開工

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
高效能艦艇後續艦第二艦，昨天就已經開工。圖／軍聞社
高效能艦艇後續艦第二艦，昨天就已經開工。圖／軍聞社

立法院外交及國防委員會昨日在8項條文、5條沒共識待朝野協商下，初審通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案。但草案還在審查過程中，海空戰力提升計畫項下的高效能艦艇後續艦第二艦，昨天就已經開工。

針對「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，綠營確已表達，「有共識就共識，沒共識就表決」立場，要強力通過立法、取得預算。朝野確多表支持，但有防弊細節須處理。

特别預算中「高效能艦艇(第一階段)」編列314億元，第二階段編列378億元，合計692億元。但預算案還在審查，海軍昨已在蘇澳舉行「高效能艦艇後續艦第二艦開工典禮」。

海軍司令劉志斌在儀式致詞說，因應敵情威脅，在海軍、中科院及龍德公司三方齊心協力合作之下，將首艦塔江艦工期縮短為27個月，提前至今年7月交艦，向國人展現了國艦國造的具體成果。最後，更期盼未來能持續努力，務必達成民國112年完成籌建6艘高效能艦艇之目標，以快速提升國軍整體防衛作戰能力。

但國民黨立委馬文君昨日表示，塔江艦原本在「公務預算」平均每艘為54.7億元，為何移至「特別預算」後單價竟爆增8.2億元？平均單價竟比原先編列在「公務預算」還要貴，前後差額高達106億元。

有藍委指出，第二艦預算是應用在「海空戰力提升計畫採購特別條例」中，但案子現在還在立法院審查，艦艇就已經開工了。

海軍 塔江 立法院

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