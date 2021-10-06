塔江艦挪至特別預算 藍委：單價成本爆增8.2億元

立法院外交國防委員會今天審查2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案。國民黨立委馬文君表示，檢視特別預算中8項裝備，有5項過去排在「公務預算」編列，這次全數從110年預算移除，把它們擺在「特別預算」中編列。

馬文君表示，塔江艦原本在「公務預算」平均每艘為54.7億元，為何移至「特別預算」後單價竟爆增8.2億元？平均單價竟比原先編列在「公務預算」還要貴，前後差額高達106億元。

馬文君指出，在特別條例中首項「高效能艦艇」，也就是建構塔江艦，在原先公開預算書，2017年到2025年編列164億餘元，預計製成3艘塔江艦，平均每艘造艦約54.7億餘元，但移至特別預算後，預計於2022年至2026年產製11艘塔江艦，總預算692億元，平均每艘造艦62.9億餘元。

馬文君表示，公開預算的塔江艦與特別預算中的塔江艦，明明都是同一型「塔江艦」，海軍「高效能艦艇後續量產案」所要造的艦艇，既然是量產案，也就是船的構造，要安裝的武器、指管、雷達、通信裝備的項目、數量都是相同、確定的。

她表示，差別只有建造的數量及期程不同，數量從3艘增加到11艘，造價成本卻沒有降下來，過去，國防部對美軍採購需要提高預算時，最經常給立法院的理由是要以量制價，結果塔江艦怎麼做越多價錢越貴，這部分國防部一定要說明清楚。

她也說，請國防部不要因為軍事裝備從「公開預算」挪到「特別預算」，就以為開出了一張2400億元的空白支票；立法院不是橡皮圖章，正視立委監督預算的職責，請國防部講清楚，說明白。