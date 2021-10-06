海軍高效能艦艇後續艦第二艦 今開工

海軍「高效能艦艇後續艦第二艦開工典禮」今日在蘇澳龍德造船公司舉行。海軍司令劉志斌表示，希望造艦單位務必達成民國112年完成籌建6艘高效能艦艇的目標，快速提升國軍整體防衛作戰能力。

「軍聞社」報導，為持恆落實國艦國造政策，海軍「高效能艦艇後續艦第二艦開工典禮」今日在蘇澳龍德造船公司舉行，由司令劉志斌、中科院督導長陳新發及龍德造船公司董事長黃守真等人共同出席，三人共同按下鋼板切割的啟動鈕，並分別在船型模板簽名，宣告海軍高效能艦艇後續艦第二艦正式開工。

劉志斌致詞時，首先對中科院及龍德造船公司在建造「高效能艦艇後續艦」首艦塔江軍艦時，能夠如期、如質達成交艦目標，表達高度的敬佩與肯定，並指出塔江軍艦已通過初期作戰測評，各項測試成效均符合原設計標準，其中船速等多項儎臺及武器性能驗測數據更是遠優於原設計標準。

劉志斌說，因應敵情威脅，在海軍、中科院及龍德公司三方齊心協力合作之下，將首艦工期縮短為27個月，提前至今年7月交艦，向國人展現了國艦國造的具體成果。最後，更期盼未來能持續努力，務必達成民國112年完成籌建6艘高效能艦艇之目標，以快速提升國軍整體防衛作戰能力。