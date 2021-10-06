共機繞台 蔡英文喊話中共：嚴守分際避免擦槍走火

解放軍空軍日前連續三天派出93架次軍機繞台，創我國防部公布統計以來最多架次紀錄，民進黨今辦線上中常會，據指出，身兼黨主席的蔡英文總統向中共喊話「強烈譴責北京當局，呼籲嚴守分際，避免擦槍走火」。

蔡英文在會上指出，施打疫苗速度，感謝民眾支持配合，國慶日左右覆蓋率會到百分之60，也恭賀岸田文雄擔任日本新首相，期待台日關係能夠繼續友好下去，也感謝前任首相菅義偉對台灣支持。

蔡英文也恭賀國民黨主席朱立倫就任，期待政黨良性競爭，希望這會期相關法案預算朝野共同協商、通過；談到國慶日，蔡英文說，希望朝野政黨對內可以有不同意見競爭，但面對外部要團結，並針對中共軍機繞台，強烈譴責北京當局，要嚴守分際，避免擦槍走火。