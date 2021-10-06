快訊

北市餐廳內用不強制隔板、梅花座 柯文哲：可以做但不鼓勵

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正（左三）日前與以「台語」質詢的台灣基進黨立委陳柏惟，爆發口角衝突。上午陳柏惟質詢國防部長邱國正時，改以「國語」質詢邱部長。 記者蘇健忠／攝影
國防部長邱國正（左三）日前與以「台語」質詢的台灣基進黨立委陳柏惟，爆發口角衝突。上午陳柏惟質詢國防部長邱國正時，改以「國語」質詢邱部長。 記者蘇健忠／攝影

國防部邱國正上午宣稱台灣面對的周邊情勢，是「40年來最嚴峻」。邱國正下午解釋說，相較於民國65年共軍的單打雙不打、96台海危機，和「這一回比較」，都沒這麼嚴重，當年沒有「一傢伙幾十架戰機繞著走」這種狀況，我方產生的壓迫感。當年畢竟是片面的，只有外島有這種狀況，很少有本島部隊感受這種壓力，但現在不僅全軍，百姓都感應到了。

立法院外交及國防委員會、財政委員會今日聯席審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，邀請國防部長邱國正報告、備詢，國民黨立委曾銘宗問，外媒「經濟學人」稱台灣是世界上最危險的地方，是否贊同？邱國正說，雖這是外媒說法，但目前狀況，「是我從軍40多年以來最嚴峻」。

民進黨立委趙天麟進一步追問，為何邱覺得是40年來最嚴峻？邱國正表示，他從民國65年到金門，當中共對金門「單打雙不打」，夜間有敵情要通報，但緊張侷限在第一線的據點；接著就是96台海危機，各高階將領到各單位鼓舞士氣，中階幹部派出前必須書寫類似「投名狀」的書狀，當時他擔任群指揮官。

邱國正進一步說，但回想起來與「這一回比較」，都沒這麼嚴重，「我很清楚」，當年沒有這種狀況「一傢伙幾十架戰機繞著走」，我方產生的壓迫感。當年畢竟是片面的，只有外島有這種狀況，很少有本島部隊感受這種壓力，但現在不僅全軍，百姓都感應到了，他若講沒壓力，一般人恐怕壓力大了，居然國防部長一點感覺都沒有，就會鬧笑話，但他的壓力不是平白無故。

邱國正表示，國防部公布共機航跡，國軍持續監控，做好本務工作，國軍有此能力，且有此必要，職責所在必須面對。會在自我克制下，將工作做好。

國民黨立委吳斯懷則關切，法國議員團抵台訪問，相應於美澳法三國間潛艦採購爭議，他要提醒國防部我國潛艦國造不要受到影響。邱國正則表示，到目前為止，他個人未接獲任何通知，要與法議員談些什麼，也未安排碰面。

邱國正 國防部 國軍 台海

延伸閱讀

「特種部隊關鍵戰力競賽」 立委建議海巡特勤隊應參賽

共機進入防空識別區 邱國正：我不採第一擊 不發動戰爭

影／陳柏惟改以「國語」質詢國防部長邱國正

射程1200公里雲峰飛彈造好沒？邱國正：還在努力中

相關新聞

台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

國防部長邱國正上午宣稱台灣面對的周邊情勢，是「40年來最嚴峻」。邱國正下午解釋說，相較於民國65年共軍的單打雙不打、96...

共機不斷擾台 蔡英文：正告北京克制避免擦槍走火

蔡英文總統今天主持線上中常會，針對共機頻繁擾台，她表示，中國的軍機，不斷侵擾西南空域，國軍也隨即升空攔截。區域情勢的變化...

共機繞台 蔡英文喊話中共：嚴守分際 避免擦槍走火

解放軍空軍日前連續三天派出93架次軍機繞台，創我國防部公布統計以來最多架次紀錄，民進黨今辦線上中常會，據指出，身兼黨主席...

「特種部隊關鍵戰力競賽」 立委建議海巡特勤隊應參賽

國軍110年度「特種部隊關鍵戰力競賽」上周完成「特勤部隊組」3天、15項賽事，國防部長邱國正上午在立法院表示，賽事由陸軍...

共機進入防空識別區 邱國正：我不採第一擊 不發動戰爭

面對共機頻繁活動，國防部長邱國正上午在立法院表示，我國絕對遵守不採取「第一擊」，因此我們飛行員承受很大壓力。他說，發動戰...

建軍特別預算限制性招標啟人疑竇 國防部允諾增訂規定

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，國民黨立委陳以信質疑，政府花兩年時間制定「國防產業發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。