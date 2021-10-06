台海情勢40年來最嚴峻 國防部長：昔日緊張侷限外島

國防部長邱國正上午宣稱台灣面對的周邊情勢，是「40年來最嚴峻」。邱國正下午解釋說，相較於民國65年共軍的單打雙不打、96台海危機，和「這一回比較」，都沒這麼嚴重，當年沒有「一傢伙幾十架戰機繞著走」這種狀況，我方產生的壓迫感。當年畢竟是片面的，只有外島有這種狀況，很少有本島部隊感受這種壓力，但現在不僅全軍，百姓都感應到了。

立法院外交及國防委員會、財政委員會今日聯席審查「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，邀請國防部長邱國正報告、備詢，國民黨立委曾銘宗問，外媒「經濟學人」稱台灣是世界上最危險的地方，是否贊同？邱國正說，雖這是外媒說法，但目前狀況，「是我從軍40多年以來最嚴峻」。

民進黨立委趙天麟進一步追問，為何邱覺得是40年來最嚴峻？邱國正表示，他從民國65年到金門，當中共對金門「單打雙不打」，夜間有敵情要通報，但緊張侷限在第一線的據點；接著就是96台海危機，各高階將領到各單位鼓舞士氣，中階幹部派出前必須書寫類似「投名狀」的書狀，當時他擔任群指揮官。

邱國正進一步說，但回想起來與「這一回比較」，都沒這麼嚴重，「我很清楚」，當年沒有這種狀況「一傢伙幾十架戰機繞著走」，我方產生的壓迫感。當年畢竟是片面的，只有外島有這種狀況，很少有本島部隊感受這種壓力，但現在不僅全軍，百姓都感應到了，他若講沒壓力，一般人恐怕壓力大了，居然國防部長一點感覺都沒有，就會鬧笑話，但他的壓力不是平白無故。

邱國正表示，國防部公布共機航跡，國軍持續監控，做好本務工作，國軍有此能力，且有此必要，職責所在必須面對。會在自我克制下，將工作做好。

國民黨立委吳斯懷則關切，法國議員團抵台訪問，相應於美澳法三國間潛艦採購爭議，他要提醒國防部我國潛艦國造不要受到影響。邱國正則表示，到目前為止，他個人未接獲任何通知，要與法議員談些什麼，也未安排碰面。