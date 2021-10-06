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「特種部隊關鍵戰力競賽」 立委建議海巡特勤隊應參賽

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正列席報告。民進黨立委蔡適應詢問，國軍關鍵戰力競賽特勤組賽事結果如何？邱國正表示，由陸軍特勤隊取得第一。圖/取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正列席報告。民進黨立委蔡適應詢問，國軍關鍵戰力競賽特勤組賽事結果如何？邱國正表示，由陸軍特勤隊取得第一。圖/取自立法院直播

國軍110年度「特種部隊關鍵戰力競賽」上周完成「特勤部隊組」3天、15項賽事，國防部長邱國正上午在立法院表示，賽事由陸軍奪得第一。立委建議這項賽事應納入海岸巡防署特勤隊，國防部允諾先作觀摩交流。

「特種部隊關鍵戰力競賽」賽事由陸軍特戰指揮部高空特勤務中隊「自強中隊」掄元奪下第一，其次依序為憲兵「夜鷹」特勤中隊、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊，傳過程中美方派員全程觀摩。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正列席報告。民進黨立委蔡適應詢問，國軍關鍵戰力競賽特勤組賽事結果如何？邱國正表示，由陸軍特勤隊取得第一。

參謀本部訓練次長李天龍說，賽事目前還在進行當中，特勤部隊已完成測驗，目前正進行兩棲部隊驗測。特勤部隊參賽隊伍有陸軍、海陸與憲兵特勤隊，結果是陸軍第一。

蔡適應建議，這項「特種部隊關鍵戰力競賽」，應邀請同為由種特勤隊的海巡署特勤隊來參加。但李天龍說，「特種部隊關鍵戰力競賽」競賽項目是根據部隊任務來設計項目，海巡署任務屬性與國軍不同，但可邀其來作觀摩交流，是否納入競賽，兩部將再研議。

陸軍 特種部隊 海巡署

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