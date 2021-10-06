共機進入防空識別區 邱國正：我不採第一擊 不發動戰爭

面對共機頻繁活動，國防部長邱國正上午在立法院表示，我國絕對遵守不採取「第一擊」，因此我們飛行員承受很大壓力。他說，發動戰爭與否在於中共的考量，我國是採取防衛作為，沒有攻擊計畫。而我國除了加強戒備，編列特別預算就是意在提高犯台的中共軍隊折損率。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。民進黨立委蔡適應詢問今(6)日共機狀態，邱國正表示，今日共機升空的數量不多，截至中午為止，尚未有共機進入我防空識別區。

而中共解放軍10月1日至5日派遣高達150架次軍機進入我西南、東南空域，引發美國、澳洲等國關切，前國民黨主席洪秀柱日前在臉書發文表示，中共是要「對付那些三不五時出現的西方艦隊」台灣別老是「把這些事情往自己頭上栽」。而是要格局大一點看整個南海情勢。

民進黨立委林楚茵上午質詢時提及的洪秀柱言論，並詢問邱國正對於我國現況的看法。對此，國防部長邱國正比喻我國周邊情勢，就是「左鄰右舍吵架，我們在中間，磚塊、飛鏢滿頭飛，我們能不緊張嗎」？

邱國正表示，縱使對方（中共）說不是針對我方，但我們怎麼不提高警覺？「他（中共）講不可能（軍事舉措）我們還半信半疑，何況他們還沒有講不可能（犯台）」，因此我方要有所因應。

而面對國民黨立委溫玉霞詢問，國防部提及中共在2025年封鎖台海等能力已經完備，而特別預算訂定至2026年，特別條例能否即時突破中共的封鎖？邱國正表示，發動戰爭與否在於中共的考量，我國是採取防衛作為，沒有攻擊計畫。而我國除了加強戒備，編列特別預算就是意在提高犯台的中共軍隊折損率。

民進黨立委王定宇質詢時則表示，媒體報導在國軍廣播驅離共機時，疑有共軍飛行員爆粗口，他憂心情勢會因年輕飛行員情緒升高而擦槍走火。對此，邱國正表示，確有此實況，但音源要再確定，此事偶爾會發生，但在波道開放下，頻道上也有火腿族，「粗口」聲音來源不宜妄加評斷。但他表示，擦槍走火不見得是開槍，「接近」也是，怕對方控制不住，但我方會嚴格要求所屬戰機保持冷靜。