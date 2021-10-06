射程1200公里雲峰飛彈造好沒？邱國正：還在努力中

國防部長邱國正上午在立法院被詢及「國造的雲峰飛彈是否有1200公里射程的實力？研發成功了沒」首長沒有否認，但表示，「我們還在努力中」。而對「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」2400億元預算中有64%投注在岸置雄三反艦飛彈系統上，邱國正則說，目前共軍戰力「較弱的，我們可以蓋住的」，就是採用反艦飛彈，「當他們在海上難以戰力發揮時，我們有這種武器制壓，效果會好」。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。截至上午為止，朝野立委對草案多表示支持。民進黨立委郭國文質詢關切中科院正進行IDF戰機專屬的外掛式電戰莢艙關鍵技術開發。中科院長顏忠誠證實，中科院確在研發IDF戰機外掛式的電戰莢艙，允諾近一、二兩年可完成研發。

國民黨立委江啟臣詢問邱國正表示，國造的雲峰飛彈是否有1200公里射程的實力？邱說，諸元性能他派人私下向立委說明。至於現在研發成功了沒？「我們還在努力中」。

江啟臣解讀邱國正的話表示，我國針對中長程的飛彈在研發中，也在構想部署。但他質疑，南韓、日本、澳洲、北韓、台灣、美國與中國大陸在亞太區域、地緣政治裡都在部署飛彈，會否讓區域進入軍備競賽，或至少是飛彈上的競賽？

邱國正表示，台澎防衛作戰強調的是「防衛」，自我防衛需要這個能力（飛彈），其他國家擁有長程飛彈自有他們的著眼，而我們要作好自己的防衛工作。

立委追問，對於我國現在採取的長程飛彈防衛策略，是否因「效果好、成本低？」邱國正解釋，打架時有長槍也要有短劍會比較好。但立委說，如此一來，特別預算裡反艦飛彈佔了64%，為何不是雄昇等反制飛彈佔多數？

邱國正說，對方目前較弱的，我們可以蓋住的，就是採用反艦飛彈。共軍在海上難以戰力發揮時，我們有這種武器制壓，效果會好。但他也坦承戰場戰術都在改變，不一定就是這個情境。

而時代力量張其祿關切對美採購性能相近的魚叉飛彈和國造雄二、雄三性能相近。邱國正表示，魚叉與雄三部署對我國而是長短互用。至於原先我計畫採購魚叉是分兩階段，李世強坦承，當時確實曾規劃兩階段採購，但需求就是一百套、四百枚。