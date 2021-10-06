拒出席美台國防工業會議抵制李喜明？邱國正：無此考量

國防部今年首度未派高層官員赴美出席將在本月10日舉行的美台國防工業會議，傳是為抵制將出席會議的前參謀總長李喜明。國防部常次李宗孝上午在立法院表示，國防部評估，今年美台國防工業會議是採開放式，民眾可進入會場旁聽，防疫風險很高，因此決定由在美的軍事代表團出席表達我方立場。

國防部表達因疫情不克派員出席近日在美舉行的「美台國防工業會議」。有旅美專家披露，國安高層月前甫赴美與美方涉台政策官員舉行「蒙特瑞會談」，並提出希望美方協助若干項目包括關鍵技術與預置補給等。今拒絕赴美出席，其實就是為扺制預備出席發表專論的前參謀總長李喜明。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。針對所謂抵制李喜明的說法，邱國正上午表示，他沒有這個考量，完全是防疫因素。

李宗孝則表示，國防部經評估，今年美台國防工業會議召開是採開放式，民眾可旁聽，防疫風險很高，因此決定由在美的軍事代表團出席表達我方立場。