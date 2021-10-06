快訊

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

地獄梗怎麼笑？志村健&北野武「人情的搞笑」原則

拒出席美台國防工業會議抵制李喜明？邱國正：無此考量

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正席報告。圖／取自立法院直播
立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正席報告。圖／取自立法院直播

國防部今年首度未派高層官員赴美出席將在本月10日舉行的美台國防工業會議，傳是為抵制將出席會議的前參謀總長李喜明。國防部常次李宗孝上午在立法院表示，國防部評估，今年美台國防工業會議是採開放式，民眾可進入會場旁聽，防疫風險很高，因此決定由在美的軍事代表團出席表達我方立場。

國防部表達因疫情不克派員出席近日在美舉行的「美台國防工業會議」。有旅美專家披露，國安高層月前甫赴美與美方涉台政策官員舉行「蒙特瑞會談」，並提出希望美方協助若干項目包括關鍵技術與預置補給等。今拒絕赴美出席，其實就是為扺制預備出席發表專論的前參謀總長李喜明。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。針對所謂抵制李喜明的說法，邱國正上午表示，他沒有這個考量，完全是防疫因素。

李宗孝則表示，國防部經評估，今年美台國防工業會議召開是採開放式，民眾可旁聽，防疫風險很高，因此決定由在美的軍事代表團出席表達我方立場。

國防部 李喜明 立法院

延伸閱讀

當下共軍敵情 邱國正：從軍以來最嚴峻的時刻

影／56架共機擾台創新高 邱國正：壓力也是助力

台語問政？馮世寬：希望立委不要逼我 今天沒穿西裝

海軍退將讚邱國正「鐵肩部長」 倡役期再增護國盡忠週

相關新聞

當下共軍敵情 邱國正：從軍以來最嚴峻的時刻

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍昨（五）日間派遣一架次運-8反潛機進入我西南防空識別區，相較於日前百餘架共機...

國防部杯葛「美台國防工業會議」 原因竟是「他」？

媒體報導，國防部已臨時決定全員不出席10月10日至12日在美國維吉尼亞州舉行的「美台國防工業會議」，主要是因為前參謀總長李喜明私人受邀前往，就台灣整體防衛戰略議題發表演講。而所引述的理由竟是考慮若國防部派員與會而立場又與李喜明意見相左，會引發尷尬。甚至還有媒體稱杯葛這次會議是因主辦單位踩了國安高層的「紅線」之故。

【專家之眼】共機繞台是反制天下圍「中」？

近日共機大規模逼台，異乎尋常，對此，多數分析都把焦點放在美國的印太策略，日本新任首相也強化抗中力道，與中美各自的內部情勢...

拒出席美台國防工業會議抵制李喜明？邱國正：無此考量

國防部今年首度未派高層官員赴美出席將在本月10日舉行的美台國防工業會議，傳是為抵制將出席會議的前參謀總長李喜明。國防部常...

共機擾台架次創新高 討論度不如「龍龍事件」

共機頻繁擾台，10月2日才派出39架共機侵擾台灣防空識別區，4日中國再派56架次共機擾台，創下單日最高紀錄。國防部自從去年（2020年）9月17日開始揭露共機動態後，擾台頻率、次數的紀錄快速上升，此次適逢中國國慶剛過、台灣雙十國慶將至的敏感時機點...

空軍嘉義基地F16V下月接裝成軍 戰機直升機國慶表演

面對中共軍機不斷擾台，空軍為捍衛領空，獲美方支持採購新戰機裝備，將現有141架F-16A/B block20戰機，升級為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。