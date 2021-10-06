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共機擾台架次創新高 討論度不如「龍龍事件」

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:國防部

文／葛緯詩

共機頻繁擾台，10月2日才派出39架共機侵擾台灣防空識別區，4日中國再派56架次共機擾台，創下單日最高紀錄。國防部自從去年（2020年）9月17日開始揭露共機動態後，擾台頻率、次數的紀錄快速上升，此次適逢中國國慶剛過、台灣雙十國慶將至的敏感時機點，共機擾台的消息迅速受到注意，網路聲量從中午12時過後開始反超延燒多日、蓋過各大新聞的單口喜劇演員龍龍霸凌爭議。儘管如此，整日聲量仍不敵龍龍相關新聞討論。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/10/04 全日)


單日56架次共機擾台創新高數字！台灣網友不怕：笑你不敢打

空軍司令部證實，10月4日白天有52架次、夜間4架次共軍侵擾台灣防空識別區，共計單日高達56架次，創下有紀錄以來的單日新高。台灣對此以廣播驅離、派遣空中兵力、防空飛彈追監等程序應對，執行廣播驅離時，疑似還收到來自共機的不明音源爆粗口嗆聲，但台灣網友不只沒有生氣，反而調侃這樣的行為「笑阿共不敢射」，認為中國只敢擾台不敢真的開戰，一部分也是因為相信美國不會放任中國武力侵台。

美國國務院早在10月3日，就曾對共機頻繁擾台表達關切，發言人普萊斯（Ned Price）聲明指出，中國在台海附近的軍事挑釁行為，破壞區域和平的穩定，敦促北京停止軍事、外交、經濟手段上對台灣的施壓與脅迫，重申台海地區的和平符合美國長久利益，美國將恪守美中三個聯合公報、台灣關係法與六項保證承諾，協助台灣維持足夠的自衛能力。

image source:國防部

共機擾台版「狼來了」？  網友對「侵門踏戶」威脅越來越無感

共軍擾台事件近一年來不管次數、架次都持續攀升，不僅讓我國空軍疲於奔命，大打消耗戰，這次的「夜間行動」也間接向台灣展現他們機群的夜戰能力。除了消耗戰與戰力展示目的之外，中國或許還想走「狼來了路線」，降低台灣民眾的危機意識，實際上透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友真的越來越無感。

2020年9月22日，蔡英文總統回應當時面對19架共機擾台事件，臉書上公開喊話「怎麼可以讓別人在自己領空耀武揚威」，創下網路聲量高峰，今年3月26日中國也曾派出20架次共機擾台，但台灣網友似乎並未放在心上，未帶動聲量明顯成長，期間頻繁的擾台行為，也未引起太多的注意。

直到這次選在雙十國慶前，派出過去最高紀錄近3倍的56架次共機，才在網路上掀起一波討論高峰。對於共機頻頻擾台的行為，台灣網友確實逐漸從恐慌轉為比較無感，若非特定敏感時機點如國慶前後，民眾多半不關心，就算關注，網友現在多抱持冷嘲熱諷的態度看待，留言「拜託快打」、「反正民進黨只會打嘴砲發臉書」、「動不動就報共軍擾台，已看膩」，共機擾台架次創新高當日，聲量甚至不如娛樂圈「龍龍被罷凌」的討論度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2020/09/17~2021/10/04)


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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年9月17日至2021年10月4日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『共機擾台』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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國慶 美國

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