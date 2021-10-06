快訊

丁允恭酒駕肇事 同心圓、平衡測試都過關 獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當下共軍敵情 邱國正：從軍以來最嚴峻的時刻

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正上午表示，共軍每個演訓都有階段，共軍要演訓多久他不知道，但一定會有起終點，這沒有什麼特別奇怪。但他表示，當下的情勢，是他從軍以來最嚴峻的時候。圖／取自立法院直播畫面
國防部長邱國正上午表示，共軍每個演訓都有階段，共軍要演訓多久他不知道，但一定會有起終點，這沒有什麼特別奇怪。但他表示，當下的情勢，是他從軍以來最嚴峻的時候。圖／取自立法院直播畫面

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍昨（五）日間派遣一架次運-8反潛機進入我西南防空識別區，相較於日前百餘架共機陸續進入我西南防空識別區，落差相當大。國防部長邱國正上午表示，每個演訓都有階段，共軍要演訓多久他不知道，但一定會有起終點，這沒有什麼特別奇怪。但他表示，當下的情勢，是他從軍以來最嚴峻的時候。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。邱國正會前受訪，針對特別預算2400億元額度中有800億元是雄風反艦飛彈，邱國正表示，能夠有用、馬上生產對戰力發揮一定優先，最現成又有基礎的，就是雄風飛彈，所以會挹注大量經費。

傳共軍於2025年具備犯台能力，邱國正表示，若要犯台中共目前已有這個能力，但要看怎麼去結局，如果不作任何挑釁，但把中共激怒了，國軍也會發揮能力嚇阻，因此研判2025年中共擁有全面犯台能力。

對於美國總統拜登跟中共領導人習近平會談，邱國正說，國軍作的是軍事準備，政治考量是另一層次，國軍就是這樣，要作戰就是站在最前線，國軍最好努力就是強化戰備，

對於進入西南防空識別區的共機昨天只剩1架，邱國正表示，每個演訓都有階段，共軍要演訓多久他不知道，但一定會有起終點，這沒有什麼特別奇怪。

國民黨立委曾銘宗質詢時，詢問國防部在特別條例說明中宣稱當前敵情日益嚴峻，邱國正表示，當下情勢確是他從軍以來最嚴峻的時刻。國民黨立委賴士葆則質詢，外交部長吳釗燮對外媒宣稱台灣準備打仗，邱國正說他與吳並未對此有所討論，他不予置評。

邱國正 中共 國軍

延伸閱讀

影／56架共機擾台創新高 邱國正：壓力也是助力

台語問政？馮世寬：希望立委不要逼我 今天沒穿西裝

海軍退將讚邱國正「鐵肩部長」 倡役期再增護國盡忠週

管碧玲聲援陳柏惟 孫大千：立法院質詢台變歌劇舞台？

相關新聞

當下共軍敵情 邱國正：從軍以來最嚴峻的時刻

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍昨（五）日間派遣一架次運-8反潛機進入我西南防空識別區，相較於日前百餘架共機...

國防部杯葛「美台國防工業會議」 原因竟是「他」？

媒體報導，國防部已臨時決定全員不出席10月10日至12日在美國維吉尼亞州舉行的「美台國防工業會議」，主要是因為前參謀總長李喜明私人受邀前往，就台灣整體防衛戰略議題發表演講。而所引述的理由竟是考慮若國防部派員與會而立場又與李喜明意見相左，會引發尷尬。甚至還有媒體稱杯葛這次會議是因主辦單位踩了國安高層的「紅線」之故。

【專家之眼】共機繞台是反制天下圍「中」？

近日共機大規模逼台，異乎尋常，對此，多數分析都把焦點放在美國的印太策略，日本新任首相也強化抗中力道，與中美各自的內部情勢...

拒出席美台國防工業會議抵制李喜明？邱國正：無此考量

國防部今年首度未派高層官員赴美出席將在本月10日舉行的美台國防工業會議，傳是為抵制將出席會議的前參謀總長李喜明。國防部常...

共機擾台架次創新高 討論度不如「龍龍事件」

共機頻繁擾台，10月2日才派出39架共機侵擾台灣防空識別區，4日中國再派56架次共機擾台，創下單日最高紀錄。國防部自從去年（2020年）9月17日開始揭露共機動態後，擾台頻率、次數的紀錄快速上升，此次適逢中國國慶剛過、台灣雙十國慶將至的敏感時機點...

空軍嘉義基地F16V下月接裝成軍 戰機直升機國慶表演

面對中共軍機不斷擾台，空軍為捍衛領空，獲美方支持採購新戰機裝備，將現有141架F-16A/B block20戰機，升級為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。