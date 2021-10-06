當下共軍敵情 邱國正：從軍以來最嚴峻的時刻

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍昨（五）日間派遣一架次運-8反潛機進入我西南防空識別區，相較於日前百餘架共機陸續進入我西南防空識別區，落差相當大。國防部長邱國正上午表示，每個演訓都有階段，共軍要演訓多久他不知道，但一定會有起終點，這沒有什麼特別奇怪。但他表示，當下的情勢，是他從軍以來最嚴峻的時候。

立法院外交及國防委員會上午審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告。邱國正會前受訪，針對特別預算2400億元額度中有800億元是雄風反艦飛彈，邱國正表示，能夠有用、馬上生產對戰力發揮一定優先，最現成又有基礎的，就是雄風飛彈，所以會挹注大量經費。

傳共軍於2025年具備犯台能力，邱國正表示，若要犯台中共目前已有這個能力，但要看怎麼去結局，如果不作任何挑釁，但把中共激怒了，國軍也會發揮能力嚇阻，因此研判2025年中共擁有全面犯台能力。

對於美國總統拜登跟中共領導人習近平會談，邱國正說，國軍作的是軍事準備，政治考量是另一層次，國軍就是這樣，要作戰就是站在最前線，國軍最好努力就是強化戰備，

對於進入西南防空識別區的共機昨天只剩1架，邱國正表示，每個演訓都有階段，共軍要演訓多久他不知道，但一定會有起終點，這沒有什麼特別奇怪。

國民黨立委曾銘宗質詢時，詢問國防部在特別條例說明中宣稱當前敵情日益嚴峻，邱國正表示，當下情勢確是他從軍以來最嚴峻的時刻。國民黨立委賴士葆則質詢，外交部長吳釗燮對外媒宣稱台灣準備打仗，邱國正說他與吳並未對此有所討論，他不予置評。