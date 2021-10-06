空軍嘉義基地F16V下月接裝成軍 戰機直升機國慶表演

面對中共軍機不斷擾台，空軍為捍衛領空，獲美方支持採購新戰機裝備，將現有141架F-16A/B block20戰機，升級為F-16V戰機，受台東志航基地2架F5E戰機墜海，以及疫情影響延後的嘉義基地第四聯隊首支全F-16V戰機作戰隊接裝成軍典禮，下月登場。

周日國慶日，第四聯隊將出動Ｆ16Ｖ，在總統府上空編隊衝場表演，聯隊所屬空軍救護隊，換裝UH-60M黑鷹直升機去年成軍，將出動與陸軍航特部直升機編隊飛越總統府上空，國慶編隊飛行表演，為下月接裝成軍典禮暖身。

去年國慶，航空迷拍到5架黑鷹直升機，在機艙掛國旗，同賀「中華民國生日快樂」的英姿照片，讓人振奮，當時5架救護隊黑鷹直升機先飛到台北松指部，與陸軍航特部黑鷹直升機會合，在國慶大會編隊飛行，周日國慶編隊表演再受航空迷期待 。

空軍正執行逾1100億元「鳳展專案」，由漢翔公司與美商洛克希德．馬丁合作，將141架F-16A/B block20戰機分批升級，預計2023年以前完成，另，美國同意售我66架F-16Vblock70戰機，預計2026年以前交機；第四聯隊持續進行構改的F-16V戰機接裝，已接裝42架F-16V。