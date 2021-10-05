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林口電偵天線陣列空拍照被販售 國防部緊急溝通下架
itaiwan8「愛台灣吧」網站以「齊柏林空中攝影影像資料庫」為名在網上販售空拍照片，有網友發現其中包括國防部電展室位於林口的「林園營區」電偵天線陣列。國防部經聯繫溝通，該網已取下此地空拍照。
itaiwan8「愛台灣吧」網站原本刊載2014年所攝「林園營區」電偵天線陣列空拍照，並標註「電展室」等關鍵字，可供網友付費下載。
國防部表示，該部已於10月4日聯繫itaiwan8公司，說明其線上空中攝影資料庫圖片，涉及軍事設施；該公司已重新檢視拍攝照片內容，並將涉及軍事設施圖片下架。
國防部表示，業者申請航空攝影測量作業時，其計畫及成果審查屬內政部權責，內政部依「國土測繪法」第五十五條，會辦本部協審計畫航線、拍攝範圍及照片成果，相關作業不得涉及軍事基地及設施。
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