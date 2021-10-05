國防部因疫情不克訪美？專家：「蒙特瑞會談」剛開完

國防部表達因疫情不克派員出席近日在美舉行的「美台國防工業會議」。今有旅美專家披露，國安高層月前甫赴美與美方涉台政策官員舉行「蒙特瑞會談」，並提出希望美方協助若干項目包括關鍵技術與預置補給等。今拒絕赴美出席，其實就是為扺制預備出席發表專論的前參謀總長李喜明。

立法院明（6）日將初審2400億元提升海空戰力特別預算草案，台海安全研究中心主任梅復興今天透過臉書貼文，掀開國安單位和李之間在建軍理念上堪稱「恩怨情仇」的矛盾。

梅復興表示，「美台國防工業會議」從2002年開始舉辦，今年已是第20屆。這個舞台之所以能存在這麼久，主因它為台美雙方在國防與國防產業上提供一個獨特的第二交流軌道。對於台灣而言，該會議更另有價值：它為我方國防、甚至國安高層官員提供跟美方國防高層官員在非正式會議場合晤談的機會。多年來，許多重要軍事合作事宜，不僅限於一般所想像的軍購，都曾藉此活動的「會外會」（side meetings）交流溝通。而這個橋樑在過去20年間，經歷了兩黨三屆不同政府、與台美關係的高低起伏，都從未中斷，其根本原因即在此。

梅復興透露，這次國防部原已規劃派遣13人代表團赴美實地與會，並由副部長帶隊。然而，國防部於兩、三週前突然態度改變，以疫情為由婉拒赴美參加。然而，國防部並非因為疫情而斷絕所有訪美交流活動。事實上，9月就有至少兩個代表團依照原定年度計劃在華府與夏威夷與美軍舉行會談，而10月間也還有其他的軍種等年度會議照常執行。可見所謂疫情或回國隔離時間冗長等考慮並非真正原因。

他披露，一個月前台美「蒙特瑞會談」才剛與美方涉台政策官員，包括新上任的美國印太安全事務助理國防部長Ely Ratner等人會談過，有人主張因此不見得需要再利用這次機會接觸了。但這個說法合理嗎？

外傳國防部拒絕出席是避免與李喜明同台，梅復興質疑，李喜明已退役兩年多，早無官方身分或對政府政策有任何影響力。事實上，在國防體系與國安高層均明顯高度排斥其理念的情況下，實在看不出來李喜明一介平民以私人身分出席會議發表個人意見，會對美台之間的國防安全合作造成什麽尷尬或不利影響。

梅復興指出，這次事件也有可能與月前的「蒙特瑞會談」有關。根據美方高層人士日前提供的背景說明，台灣方面在該會中提出希望美方協助若干項目包括關鍵技術與預置補給等，美方則有再次表示希望台灣能更重視並積極落實「整體防衛構想」（ODC），透過優先構建非對稱防衛能力，以迅速強化中短期内的可恃即戰力。國安高層可能因此認爲美方是受到李喜明仍持續倡議其「整體防衛構想」（ODC）的影響，而持續對我施壓。

梅復興表示，其實美方官員過去數個月來都私下對他表示，美國政府與國防部可以理解如果台灣決意放棄「整體防衛構想」（ODC）的主張，而另走新的方向。美方惟希望台灣能夠儘快說明計劃用來取代ODC的新防衛思想與優先建軍邏輯，以便雙方在此危機日益迫切的當口上儘快磨合，一致協力強化美台的軍事合作，嚇阻北京蠢動。而美方也已透過各種管道一再向台灣方面明確表達了此一立場，只不過到目前為止似乎台灣國防部尚未正式提出任何整體構想與邏輯思維。