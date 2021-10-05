國慶晚會9日在新竹空軍基地 竹市議員憂交通、國防安全

110年國慶晚會9日將在新竹空軍基地登場，預計湧入2500人參與，新竹市議會今天舉行臨時會專案報告，多名議員關切是否有保留在地名額，也憂心交通出入造成地方衝擊，尤其近來共機擾台頻繁，空軍基地作為晚會地點，若有狀況恐會影響國防安全？

今年國慶主題為「民主大聯盟‧世界加好友」，其中晚會部分首度移師新竹市舉行，將於9日傍晚5點半到9點在空軍新竹基地舉行，參與人員包含蔡英文總統、中央各部會代表、僑胞、在地貴賓與民眾，市府預估2500人參與，加上相關工作人員共3千人。

國慶晚會首度移師新竹市，還選在空軍新竹基地辦理，市議員黃美慧今天質詢替在地民眾發聲，直指機場周邊居民平時飽受噪音之苦，但市府開放參與晚會採線上報名，「老人家會上網嗎？」質疑市府都沒有設想要保留名額給當地居民，感到不受尊重。

市議員田雅芳也認同要保留在地名額，並關切活動經費來源？市議員陳慶齡、林彥甫等人則不約而同提到晚會選址疑慮，陳說，新竹機場戰略位址重要，但成了國慶晚會地點，「若有突發狀況怎麼辦？」林也質疑國慶晚會為何選在國防重要基地，為何不在南寮漁港舉辦，南寮已在執行假日交管，9日還有國慶晚會得花2倍人力交管。

市府行政處長黃任瑋答詢，今年因為疫情不確定性高，國慶晚會選址直到上半年才確認，確實台海關係緊張，軍方會處在戰備狀態，場地除了安檢工作，相關軍方人員不會參與活動，當天也依據防疫規範降載50%，並會做好實聯制、量體溫等防疫措施。

新竹空軍基地因應國慶晚會辦理，規畫中正路、成功門與虎林門3處作為主要交通出入口；950名僑胞分坐33輛遊覽車從虎林門進出、中央部會人員車輛從中正門進入、其他民眾則從成功門進入分流，現場都會有交通處與警察局等人員交管引導。

市府交通處長倪茂榮也說明，空軍基地內場地空間大，有500格汽車格、1200格機車格與50格大客車格可供參與晚會民眾停放，一般民眾從成功門進入後須先核對身分，之後再進行安檢與防疫措施後，就會引導到指定的汽機車停放區停放，另基地周邊主要路口也會有相關牌面引導車輛進入基地。

黃任瑋說，此次國慶晚會因有國防基地安全與防疫考量，人數上有控管，會再確認貴賓出席情形，盡可能滿足居民參與晚會的需求，國慶連假期間，市府還有光臨藝術節、五倍券消費加碼活動等，都歡迎大家來訪新竹，僑胞當天下午也會由市府安排觀光導覽行程。國慶晚會總經費1360萬元，都由中央補助，屆時也有全程線上直播。