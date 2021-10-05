快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

國慶晚會9日在新竹空軍基地 竹市議員憂交通、國防安全

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
110年國慶晚會9日將在新竹空軍基地登場，預計湧入2500人參與，現場除了有晚會表演，還將展示2架幻象戰機。本報資料照
110年國慶晚會9日將在新竹空軍基地登場，預計湧入2500人參與，現場除了有晚會表演，還將展示2架幻象戰機。本報資料照

110年國慶晚會9日將在新竹空軍基地登場，預計湧入2500人參與，新竹市議會今天舉行臨時會專案報告，多名議員關切是否有保留在地名額，也憂心交通出入造成地方衝擊，尤其近來共機擾台頻繁，空軍基地作為晚會地點，若有狀況恐會影響國防安全？

今年國慶主題為「民主大聯盟‧世界加好友」，其中晚會部分首度移師新竹市舉行，將於9日傍晚5點半到9點在空軍新竹基地舉行，參與人員包含蔡英文總統、中央各部會代表、僑胞、在地貴賓與民眾，市府預估2500人參與，加上相關工作人員共3千人。

國慶晚會首度移師新竹市，還選在空軍新竹基地辦理，市議員黃美慧今天質詢替在地民眾發聲，直指機場周邊居民平時飽受噪音之苦，但市府開放參與晚會採線上報名，「老人家會上網嗎？」質疑市府都沒有設想要保留名額給當地居民，感到不受尊重。

市議員田雅芳也認同要保留在地名額，並關切活動經費來源？市議員陳慶齡、林彥甫等人則不約而同提到晚會選址疑慮，陳說，新竹機場戰略位址重要，但成了國慶晚會地點，「若有突發狀況怎麼辦？」林也質疑國慶晚會為何選在國防重要基地，為何不在南寮漁港舉辦，南寮已在執行假日交管，9日還有國慶晚會得花2倍人力交管。

市府行政處長黃任瑋答詢，今年因為疫情不確定性高，國慶晚會選址直到上半年才確認，確實台海關係緊張，軍方會處在戰備狀態，場地除了安檢工作，相關軍方人員不會參與活動，當天也依據防疫規範降載50%，並會做好實聯制、量體溫等防疫措施。

新竹空軍基地因應國慶晚會辦理，規畫中正路、成功門與虎林門3處作為主要交通出入口；950名僑胞分坐33輛遊覽車從虎林門進出、中央部會人員車輛從中正門進入、其他民眾則從成功門進入分流，現場都會有交通處與警察局等人員交管引導。

市府交通處長倪茂榮也說明，空軍基地內場地空間大，有500格汽車格、1200格機車格與50格大客車格可供參與晚會民眾停放，一般民眾從成功門進入後須先核對身分，之後再進行安檢與防疫措施後，就會引導到指定的汽機車停放區停放，另基地周邊主要路口也會有相關牌面引導車輛進入基地。

黃任瑋說，此次國慶晚會因有國防基地安全與防疫考量，人數上有控管，會再確認貴賓出席情形，盡可能滿足居民參與晚會的需求，國慶連假期間，市府還有光臨藝術節、五倍券消費加碼活動等，都歡迎大家來訪新竹，僑胞當天下午也會由市府安排觀光導覽行程。國慶晚會總經費1360萬元，都由中央補助，屆時也有全程線上直播。

國慶 新竹 空軍

延伸閱讀

國慶晚會新竹空軍基地登場 壞特、李英宏等接力演出

新竹光臨藝術節唯一室內沉浸式作品明登場 林智堅開箱

疫情影響千名僑胞參加國慶 僑委會盼充分運用五倍券

黑蝙蝠、六燃眷村搬上台 新竹在地原創音樂劇9日登場

相關新聞

國防部因疫情不克訪美？專家：「蒙特瑞會談」剛開完

國防部表達因疫情不克派員出席近日在美舉行的「美台國防工業會議」。今有旅美專家披露，國安高層月前甫赴美與美方涉台政策官員舉...

共機挑釁下我國慶展示戰力 國防部：守護領空決心堅定

大批共機擠進西南空域挑釁我空防，但我大部空中兵力同時在北部進行國慶預校，國軍戰備壓力陡升。國防部上午表示，面對共機頻繁擾...

國慶晚會9日在新竹空軍基地 竹市議員憂交通、國防安全

110年國慶晚會9日將在新竹空軍基地登場，預計湧入2500人參與，新竹市議會今天舉行臨時會專案報告，多名議員關切是否有保...

海空戰力提升特别預算分配額度曝光 雄三797億元最高

立法院外交及國防委員會明（6）日將審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，國防部規劃以2400億元採購國造武器分配額度...

影／56架共機擾台創新高 邱國正：壓力也是助力

昨天共56架共機擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為國防部揭露共機動態以來數量最多的一次。國防部長邱國正今於立法院受訪表...

國軍國慶第三次預演 CH-47吊巨幅國旗飛越台北上空

國軍上午進行國慶日空中全兵力預演，各式戰機飛越台北上空，分為「國旗機梯隊」、「旋翼機梯隊」、「慢速機梯隊」、「快速機梯隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。