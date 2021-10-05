海空戰力提升特别預算分配額度曝光 雄三797億元最高

立法院外交及國防委員會明（6）日將審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，國防部規劃以2400億元採購國造武器分配額度曝光，其中以採購雄三及增程型雄三反艦飛彈額度最高，合計達797億元。

明天審查會將由國防部長邱國正與戰規司司長李世強列席報告，「海空戰力提升計畫採購特別條例草案報告資料」書面上午送抵立法院。

李世強在報告中表示，中共各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近年不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗我海空戰力；共機自2019年3月，首次侵入我防空識別區西南空域，當年度約10餘架次，去(2020)年襲擾達380餘架次，今(2021)年迄10月上旬已超過600架次以上，進行針對性軍事挑釁，已嚴重影響我空防安全。

李世強進一步説，目前中共航艦已成軍2艘，除093型核動力潛艦及055型驅逐艦陸續撥交外，同時量產運20加油機，有效延伸空中作戰範圍，研判在2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台。

李世強說，國防部依敵情威脅，針對「聯合反制、整體防空、海上截擊」三大作戰領域之作戰需求，將目前執行中技術成熟、可配合量產期程的持續案，納入此次海空戰力提升計畫採購。經模式模擬評估，8項裝備全數獲得後，將有助於提升國軍整體戰力，可增加敵犯台行動與決策的難度，達成「防衛固守、重層嚇阻」的軍事戰略。

李世強表示，為獲得這些快速提升戰力項目，未來5年每年軍事投資預算至少需投入1450億元以上，近年國防公務預算已呈穩定成長，其中軍事投資約900餘億元，依可獲額度推估，後續每年至少須增列500億元需求，若納年度預算編列，將限縮其他公務支出，依預算法編列特別預算，可避免年度預算每年配賦額度不確定性，透過穩定的財源，有助於國防緊急設施如期完成，同時可兼顧原公務預算執行之運用彈性，使有限資源發揮最大效益，以滿足防衛作戰需求，確保國家安全。

李世強説，為能短期籌措穩定經費挹注可快速量產的武器裝備，以2400億元上限編列特別預算，於111至115年期程內，快速獲得國造各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，並落實「國防自主」政策，可帶動廠商投入國防產業供應鏈，達成「滿足國防安全需求」及「創造產業經濟效益」雙贏目標。

李世強的報告首度披露2400億元特别預算中八類、十項軍備分配額度，其中以岸置反艦飛彈系統第二階段441億元最高，加計第一階段356億元即高達797億元，據信第一階段為雄三，第二階段為「磐龍計劃」增程型雄三；次之為海軍高效能艦艇第二階段378億元；天弓三型陸基防空飛彈系統347億元等。受矚目的攻勢武器雄昇飛彈系統170億元，明（111）年就預定支出78億元；萬劍飛彈系統126億元。

以預算分配額度觀之，其中攻勢反制武器反制包括雄昇、萬劍、劍翔無人攻擊載具系統，額度佔2400億元特別預算中不高，約僅18%，但海軍高效能近岸巡防艦及雄三反艦飛彈就佔去1867億元，高達77.7%，表達軍方戰略上制海、甚至以陸制海的決心。