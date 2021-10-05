影／56架共機擾台創新高 邱國正：壓力也是助力

昨天共56架共機擾台灣西南防空識別區（ADIZ），為國防部揭露共機動態以來數量最多的一次。國防部長邱國正今於立法院受訪表示，「最近敵情狀況大家都很清楚，連續的、非常頻繁，對空軍、海軍、防空部隊造成蠻大壓力，但我跟同仁說，壓力對我們也是助力，督促我們做好戰備整備，正反兩面思考」。

美國國務院日前發布聲明，指中國大陸加大對台軍事壓力破壞區域和平與穩定，美國深感關切，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。對於我國是否有跟美方進行溝通，邱國正說，「我國外交處境大家都很清楚，任何國家、團體對我們戰備整備有幫助的，有所鼓舞的，我們都很感激、樂見，但我們絕對不會仰賴哪個國家講的話，我們就一鼓作氣了，不會這樣子」。

另對於外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪指出，若中國大陸對台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底。邱國正表示，各部會發表的言論，沒有評論跟置喙，國家安全人人有責，國防單位首當其衝，會一直努力做好戰備整備工作。

媒體詢問，台灣「戰到底」準備好了嗎？邱國正笑笑地說，「戰到底是一直在準備，沒有準備『好』的邏輯」，軍人要做好本務工作，「國家養育我們這麼多年，最後我們克盡職責，唯一作法就是堅持到底」。

對於今日國慶大典預演中，一架CH-47直升機傳出旋翼有異音，邱國正說，空軍司令已有向他反映，「飛機有點問題，但馬上就處理了，我要求我們戰備整備訓練安全第一，其他都可以把問題做一個解決」。