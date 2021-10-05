獨／台美交流熱 三軍將級首長行政官改制為外事聯絡官

為促進台美與國際軍事交流，國防部情報參謀次長室下令，10月起三軍旅級以上部隊長「行政官」，一律改為具備英文專長的軍官出任，職缺並更名為「外事聯絡官」。

因應台美軍事交流，愈來愈多美軍抵台協助訓練、參觀部隊，國軍部隊呈現「英語熱」，不但莒光園地政治教學固定有英文會話練習，三軍基層尤其是負責接裝對美採購軍備單位，所屬官兵固定都須實施英文課程驗收。

而情報參謀次長室上月下令，自本（10）月開始，三軍各旅級以上部隊長辦公室所轄過去被稱為「侍從官」的「行政官」，一律改為必須具備外語專長的「外事聯絡官」，尤其是英語，便於主官接待協調涉外事務，增進國際軍事合作與交流。

經查三軍皆已收獲這項命令，如陸軍聯兵旅、軍團各將級部隊長的行政官，本月起已改制為必須具備外語專長的「外事聯絡官」，但因軍中並沒有這麼多外語專長人員，只能盡量部署，而無法全員到位。

「行政官」過去被稱為「侍從官」，一般印象都認為主要任務是為將官打點行程與辦公室內外雜務，緊跟在首長旁攜行重要文件公事包的形象深入人心。但觀察過去卅年來，其實是絕大多數軍方高階幹部，尤其是陸軍，因不具備外語專長，或英語能力不佳，所以喜歡用國外軍校畢業軍官，擔任侍從隨員，以免遇到外國訪賓時，產生無法溝通的窘境。

但國軍具備外語專長的軍官，卻經常未獲出任重要軍職或運用於軍事交流或軍購業務，多僅運用於翻譯或外賓接待工作，造成國外軍校畢業軍官紛紛退伍求去，歷屆自美國西點軍校畢業者尤為明顯。國軍目前最「資深」自美西點軍校畢業的現役軍官洪琬婷，目前官拜中校，擔任國防部政務辦公室編譯官，負責「國防譯粹」副主編任務。

洪琬婷二零零三年經過陸軍官校遴選，通過美國在台協會體能與語文測驗，前往西點軍校就讀，二零零七年順利完成四年文武課程，當年是台灣第一位、同時也是亞洲首位自西點軍校畢業的女軍官。返國後歷任基層通訊連隊長與陸軍計畫處等職務。相較其他送訓西點軍校畢業者紛紛退伍，她是國軍送訓西點軍校「留軍」最久的軍官。

國防部長政務辦公室有中校編輯官與上校特種編譯官，兼任軍書編譯，平時遇外賓參訪或演習時，會以任務編組支援外軍傳譯，但若要出任重要軍職或接觸實質軍事交流業務，仍須回歸參謀本部聯二系統。軍中尚有眾多具備外語專長的軍官未獲妥善運用。