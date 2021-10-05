【專家之眼】衛兵不帶槍戳破吳釗燮「戰到底」的假象

外交部長吳釗燮4日接受澳洲廣播公司（ABC）專訪指出，台灣正為兩岸衝突備戰，「如果中國要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底，這是我們的承諾」。他並呼籲理念相近國家，加強情報共用與安全交流，以幫助台灣應對戰局。外國人不是天真的小白兔，吳部長應該多建議蔡總統，注意讓國防建設跟上他嘴巴的速度。

這不是吳部長第一次做類似發言。例如4月見路透社等外媒時說，如果「中國攻擊台灣」，台灣會「戰鬥到底」；6月接受CNN專訪時又指出，台灣要為可能發生的軍事衝突做好準備，以便讓中國理解，若想對台發動戰爭，就必須付出一定代價。

外交部長這麼愛談國防事務，吳恐怕是第一人。也難怪ABC中文網之前報導他講話是：「台灣國防部長吳釗燮警告」。理論上，他講這話也不適合，因為外交部長沒有資格提出類似「終戰指導」的說法，但有權的統帥及軍方靜默不語也不制止，反正一旦台海有事，最終倒楣的還是人民。

之所以會懷疑蔡政府的戰鬥意志，是因為把同天新聞放在一起看，只會讓人覺得吳部長說法是在呼攏外國人。據專訪同日新聞指出，我軍方官員說，現行第一批4個月軍事訓練役役男已全數掛二兵軍階下部隊，由於有軍階，軍方要求必須絕對服從命令，否則依規定延後休假甚至禁足；役男也輪流分配戰備留守任務，須站衛兵哨，但不帶槍。

說這種訓練是做戰鬥到底的準備，是個笑話。理由有二：一、沒有軍法紀律的部隊，說要有多麼團結服從，恐怕誰也不信。軍方迴避了缺乏軍法問題，僅說依規定延後休假甚至禁足，讓這些役男絕對服從命令。延後多久呢？就是周五晚不能與其他人一起放，睡一覺至周六早8時才放。確實有人當兵怕不能按時放假，但這種只是四個月的兵，心態上就是來參加戰鬥營心態，要他們絕對服從命令，否則不能按時放假。他們不是三歲小孩，給根棒棒糖就全聽話了。

二、站哨都不敢給他們帶槍的役男，未來不可能負擔國防重任。美國之前認為台灣的國防有問題，因此要求我們強化後備役。這些義務役軍人除了扮演後勤支援角色外，還需讓登陸成功的入侵敵軍進行城鎮戰時，可以對他們放冷槍，遲滯部隊運動的效率，為我正規軍逆襲爭取時間。但這些役男下部隊，居然連上哨都不帶槍，外界很好奇，那這四個月到底在訓練什麼？出掃地公差嗎？不讓軍人帶槍，又在怕什麼？而這樣的兵，會在日後轉成後備役時，對槍枝熟悉到可以「戰鬥到底」嗎？

各國駐外單位都負有收集駐在國資訊的任務，外交部長嘴巴比國防部長還快，國防建設又不能配合外交部長的浮誇發言，蔡政府的大外宣恐怕很快就被看破手腳。吳部長說想加強情報共用與安全交流，這種只想把外國拖下水，卻吝於武裝自己的合作方式，讓我們看看未來進展如何。