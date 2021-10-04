56架共機闖我ADIZ操演 蘇紫雲：針對美日英雙航艦操演

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機今（四）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達五十六架，再次創下單日進入我防空識別區紀錄。國防安全研究院專任副研究員兼國防資源與產業研究所所長蘇紫雲認為，共軍之舉明著針對台灣，但實則主要是對台灣東北方美日英雙航艦演習的反制。

根據空軍司令部公布情資，昨日進入我西南防空識別區的共機，計有：殲-16機38架次、蘇愷-30戰機2架次、運-8反潛機2架次、空警-500預警機2架次、轟-6機12架次。

按空軍公布航跡，共機均在防空西南角邊緣空域巡航，空軍司令部表示，我方除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

針對共機連日大批在我西南空域活動，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）甫於美東時間三日發布聲明，強調美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。不料在美國國務院講話後，共機擾台架次再創新高。

蘇紫雲表示，中共軍機連續多日以多架次侵擾我防空識別區，明著針對台灣，實則主要是對硬在台灣東北方美日英雙航艦演習的反制。特別是雷根號航艦結束印度洋任務，也將進入南海回防太平洋。

蘇紫雲分析空軍公布情資指出，一方面，共機明顯擺出攻擊編組，包括殲16，蘇愷30，轟6都具備對艦打擊能力。而其陣型呈現共軍是由殲16、蘇愷30戰機擔任前鋒，轟6任中鋒支援，空警500擔任後衛，進行戰場指揮管制，此為現代空中打擊作戰的標準作戰序列。

蘇紫雲認為，共軍連日的舉措，是對中共航空部隊的自我壓力測試，包括國產渦扇十發動機可靠性，機群妥善率、跨機種協同、通訊指揮資料鍊等作戰能力的驗收，以驗證實戰化能力。