56架共機闖我ADIZ操演 揭仲：並非臨時起意性質

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機今（四）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達56架，再次創下單日進入我防空識別區紀錄。國家政策研究基金會副研究員揭仲認為，類似的大規模演習，都要經過好幾個月的前置作業，不太可能是臨時起意。共軍只要按照原定計畫實施演訓，自然就能讓外界產生是針對美國國務院的談話或英軍航艦動向的足夠聯想，懷疑共軍藉此表態。

根據空軍司令部公布情資，今天進入我西南防空識別區的共機，計有：殲-16機卅八架次、蘇愷-30戰機兩架次、運-8反潛機兩架次、空警-500預警機兩架次、轟-6機十二架次。

按空軍公布航跡，共機均在防空西南角邊緣空域巡航，空軍司令部表示，我方除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

針對共機連日大批在我西南空域活動，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）甫於美東時間三日發布聲明，強調美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。不料在美國國務院講話後，共機擾台架次再創新高。

但國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，共軍指揮單位可能是覺得經過這幾年的換裝與海上長距離飛行訓練後，無論在機隊規模、部隊戰備程度、飛行員技術、多機種聯合、新一代北斗衛星導航和預警機空中指揮管制等方面，都已經陸續達到一定的標準。因此規劃針對高強度衝突狀態下，體系化打擊機群日夜連續出擊的相關戰術，進行實兵驗證。揭仲強調，類似的大規模演習，特別是首度實施時，都要經過好幾個月的前置作業，不太可能是臨時起意；事實上，共軍各戰區往往是在去年年底時，就要把今年由戰區主導的大規模聯合作戰演訓的訓練流路排出來。

但揭仲也說，雖然從十月一日開始的這一連串演習主要目的還是軍事訓練，但中共也知道這種規模的演習，勢必會產生許多政治效應，也不無可能針對日期做些微調，來擴大武力展示的效果，「一舉數得」。事實上，針對美國國務院的談話或英軍航艦動向，共軍只要按照原定計畫實施演訓，自然就能讓外界產生足夠的聯想，懷疑共軍在藉此表態。