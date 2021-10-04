共軍4架殲16戰機夜闖西南防空識區 單日架數累積至56架

空軍司令部今（4）日晩間持續公布我西南空域空情動態，中共解放軍有4架殲-16戰機夜間仍在我西南防空識別區活動，今天單日闖入我防空識別區的共機，已累積到破紀錄的56架。

共機今天持續、大批進入我西南防空識別區，日間快慢機隊架次「爆表」已高達52架，其中仍以新銳殲-16戰機架次最多達34架，連轟六也高達12架次。空軍晚間進一步公布夜間共機在同一區域活動狀況，有4架殲-16戰機在防空識別區邊緣活動。

共機近期持續在我西南防空識別區進行夜戰訓練，國防部多次「一日兩度」發布於深夜或午夜追加發布共機夜間進入我防空識別區情資。