西南空域共機數又爆表 52架快慢機擾我空防再創紀錄

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達52架，再次創下紀錄。其中仍以新銳殲-16戰機架次最多達34架，連轟六也高達12架次。

根據空軍司令部公布情資，今天進入我西南防空識別區的共機，計有：殲-16機34架次、蘇愷-30戰機 2架次、運-8反潛機2架次、空警-500預警機2架次、轟-6機12架次。

今晨即傳我西南防空識別區有大批共機闖入，按空軍公布航跡，共機均在西南角空域巡航，空軍司令部表示，我方除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

針對共機連日大批在我西南空域活動，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）甫於美東時間3日發布聲明，強調美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。不料在美國國務院發表聲明後，共機擾台架次即再創新高。