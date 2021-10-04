快訊

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西南空域共機數又爆表 52架快慢機擾我空防再創紀錄

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，新銳殲-16戰機架次最多達34架。圖/空軍司令部
中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，新銳殲-16戰機架次最多達34架。圖/空軍司令部

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達52架，再次創下紀錄。其中仍以新銳殲-16戰機架次最多達34架，連轟六也高達12架次。

根據空軍司令部公布情資，今天進入我西南防空識別區的共機，計有：殲-16機34架次、蘇愷-30戰機 2架次、運-8反潛機2架次、空警-500預警機2架次、轟-6機12架次。

今晨即傳我西南防空識別區有大批共機闖入，按空軍公布航跡，共機均在西南角空域巡航，空軍司令部表示，我方除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

針對共機連日大批在我西南空域活動，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）甫於美東時間3日發布聲明，強調美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。不料在美國國務院發表聲明後，共機擾台架次即再創新高。

中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達52架，再次創下紀錄。圖/空軍司令部
中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達52架，再次創下紀錄。圖/空軍司令部

空軍 戰機 解放軍

延伸閱讀

共機頻擾台 外交部：北京挑釁行為破壞區域和平穩定

共機擾台數創新高 美國務院敦促北京停止對台軍事施壓

共機持續挑釁空防 今白天16架共機闖西南防空識別區

影／共機連續擾台 空軍發布影像謂「捍衛領空 永不妥協」

相關新聞

西南空域共機數又爆表 52架快慢機擾我空防再創紀錄

空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機今（4）日持續大批進入我西南防空識別區，快慢機隊架次「爆表」高達52架，...

美媒：創紀錄數量共機擾台 意在測試與警告

中國慶祝「十一」國慶之際，在3天內派出多達93架軍機擾台，是過去1年來規模最大的類似舉動，也促使美國罕見主動發布聲明，關...

【重磅快評】用義和團眼光看世界 是台海安全最大危機

中國大陸與澳洲交惡影響煤炭進口導致缺電，再度暴露能源戰略的重要性。高度仰賴能源進口的台灣，是否也該擔憂？媒體報導，國防安...

王同義捨身為人殉職9周年 台法幻象戰機精練計畫已告終

我國與法國空軍之間過去有交換飛行員進戰術專精的「精練計畫」，現已正式宣告結束。昨(3)日是空軍飛行員王同義在法殉職9周年...

共機又擾台 美促陸停止脅迫

空軍司令部昨公布我西南空域空情動態，共機持續大批進入我西南防空識別區，昨天日間有十六架快慢速機挑釁我空防，其中仍以新銳殲...

共機頻擾台 外交部：北京挑釁行為破壞區域和平穩定

美國國務院3日透過聲明譴責中國大陸在台灣周遭進行挑釁的軍事活動，我外交部隨即表示，感謝拜登政府主動發表公開聲明且重申對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。