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王同義捨身為人殉職9周年 台法幻象戰機精練計畫已告終
我國與法國空軍之間過去有交換飛行員進戰術專精的「精練計畫」，現已正式宣告結束。昨(3)日是空軍飛行員王同義在法殉職9周年，法國負責交流對口的空軍部隊在社群貼文懷念王同義，強調9年過去，但不會忘了他。
台法間的「精練計畫」維持了廿餘年，由我國編列預算供飛行員赴法進行幻象戰機高階飛行訓練，而因法方也會受邀赴美進行「紅旗演習」等操演，我飛行員因之也能隨軍駕機參與我國無法參與的高階演習。空軍教準部副指揮官柳惠千是象戰機首任特技飛行員，他就持有一枚「紅旗演習」的臂章，是當年赴法執行交流時與法軍赴美參演獲得。
我國是在台灣1992年透過「商售」管道向法國採購60架幻象戰機後，展開台法空軍透過互派飛官受訓的另類軍事交流模式，但這項計畫價格昂貴，每年須耗資至少5000萬元台幣維持。而不只是台灣飛行員赴法，法方飛行員也須來台駐點，就曾有網友攝得法國「大鬍子」飛行員穿著有我國旗的飛行服裝在新竹駕機升空。
2012年10月3日，我國派往法國進行幻象戰機「交流精練訓練」任務的飛官王同義中校，在法國當地時間昨天上午9時，於法國東部基地與法國空軍飛官進行四機戰術訓練，但起飛後不久，王同義駕駛的法方幻象2000-5型戰機，因不明原因無線電失聯，隨後被發現墜毀在距離基地約十公里的林區。後確認原因，王同義發現戰機故障，並未立即彈射，而是竭力將戰機帶到沒有人口地帶上空，避免飛機墜落住宅區。
時過9年，王同義當年執行精練計畫交流的法國空軍戰鬥機中隊Escadron de Chasse 1/2 Cigognes今在臉書粉專懷念他，以王的法語名Thierry稱呼，表示不會忘記他。該中隊目前駐紮在法國上索恩省聖索沃爾（Saint-Sauveur）空軍基地。
空軍司令部上午表示，台法「精練計畫」目前已結束。
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