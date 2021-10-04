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王同義捨身為人殉職9周年 台法幻象戰機精練計畫已告終

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
法國空軍部隊昨在社群Groupe de Chasse 1/2 Cigognes懷念王同義，表示不會忘記他。圖/取自臉書Groupe de Chasse 1/2 Cigognes粉專
法國空軍部隊昨在社群Groupe de Chasse 1/2 Cigognes懷念王同義，表示不會忘記他。圖/取自臉書Groupe de Chasse 1/2 Cigognes粉專

我國與法國空軍之間過去有交換飛行員進戰術專精的「精練計畫」，現已正式宣告結束。昨(3)日是空軍飛行員王同義在法殉職9周年，法國負責交流對口的空軍部隊在社群貼文懷念王同義，強調9年過去，但不會忘了他。

台法間的「精練計畫」維持了廿餘年，由我國編列預算供飛行員赴法進行幻象戰機高階飛行訓練，而因法方也會受邀赴美進行「紅旗演習」等操演，我飛行員因之也能隨軍駕機參與我國無法參與的高階演習。空軍教準部副指揮官柳惠千是象戰機首任特技飛行員，他就持有一枚「紅旗演習」的臂章，是當年赴法執行交流時與法軍赴美參演獲得。

我國是在台灣1992年透過「商售」管道向法國採購60架幻象戰機後，展開台法空軍透過互派飛官受訓的另類軍事交流模式，但這項計畫價格昂貴，每年須耗資至少5000萬元台幣維持。而不只是台灣飛行員赴法，法方飛行員也須來台駐點，就曾有網友攝得法國「大鬍子」飛行員穿著有我國旗的飛行服裝在新竹駕機升空。

2012年10月3日，我國派往法國進行幻象戰機「交流精練訓練」任務的飛官王同義中校，在法國當地時間昨天上午9時，於法國東部基地與法國空軍飛官進行四機戰術訓練，但起飛後不久，王同義駕駛的法方幻象2000-5型戰機，因不明原因無線電失聯，隨後被發現墜毀在距離基地約十公里的林區。後確認原因，王同義發現戰機故障，並未立即彈射，而是竭力將戰機帶到沒有人口地帶上空，避免飛機墜落住宅區。

時過9年，王同義當年執行精練計畫交流的法國空軍戰鬥機中隊Escadron de Chasse 1/2 Cigognes今在臉書粉專懷念他，以王的法語名Thierry稱呼，表示不會忘記他。該中隊目前駐紮在法國上索恩省聖索沃爾（Saint-Sauveur）空軍基地。

空軍司令部上午表示，台法「精練計畫」目前已結束。

曾有網友攝得法國飛行員穿著有我國旗的飛行服裝在新竹駕幻象戰機升空。圖/謝姓讀者提供
曾有網友攝得法國飛行員穿著有我國旗的飛行服裝在新竹駕幻象戰機升空。圖/謝姓讀者提供
曾有網友攝得法國「大鬍子」飛行員穿著有我國旗的飛行服裝在新竹駕幻象戰機升空。圖/謝姓讀者提供
曾有網友攝得法國「大鬍子」飛行員穿著有我國旗的飛行服裝在新竹駕幻象戰機升空。圖/謝姓讀者提供

法國 幻象戰機 空軍

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