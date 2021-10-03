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共機持續挑釁空防 今白天16架共機闖西南防空識別區
空軍司令部公布我西南空域空情動態，中共解放軍軍機今（3）日持續大批進入我西南防空識別區，日間有16架快慢速機挑釁我空防，其中仍以新銳殲-16戰機架次最多。
根據空軍司令部公布資料，今日晝間計有8架次殲-16戰機、4架次蘇愷-30戰機、運-8反潛機、空警-500機各2架次，總計16架次共機進入我西南防空識別區，其中以運-8反潛機巡航距離較為深入，其餘機型在識別區邊緣巡航。空軍除派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等措施。
按空軍司令部連日公布情資，共機近日在我西南空域晝夜巡航，空軍連日對外必須分日、夜兩批公布共機活動情况與數量，直至隔日凌晨仍在更新資料，今日共機是否也在夜間活動，空軍仍在監控中。
空軍司令部是在1日起啟動日夜公布共機情態模式，1日日夜間計有38架次共機進入西南防空識別區，2日有39架次，新銳的殲-16戰機占多數，架次總數之多都創下紀錄。
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