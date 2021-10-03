獨／戰力競賽陸軍自強中隊掄元 涼山惡水熱倒陸戰隊

國軍110年度「特種部隊關鍵戰力競賽」上周完成「特勤部隊組」3天、15項賽事，由「地主隊」陸軍特戰指揮部高空特勤務中隊「自強中隊」掄元奪下第一，其次依序為憲兵「夜鷹」特勤中隊、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊特勤中隊，過程中美方派員全程觀摩。由於屏東涼山山區高溫炎熱、地形險峻，叢林環境惡劣，賽事中造成兩名陸戰隊特勤隊員中暑送醫，傳出陸戰隊一度抗議比賽不公，要求國防部訓練參謀次長室主持公道的傳聞，三軍較勁擦出火花。

對此，海軍司令部表示，國軍特勤競賽鑑測已圓滿結束，海軍陸戰隊受測官兵均依規定完成測驗，測驗全程為高強度晝夜連續方式進行，確有隊員身體不適，但經休整後已無大礙；司令部尊重裁判組評鑑結果，外傳陸指部提出抗議及技術性棄賽等情，均非事實。

年度特種部隊關鍵戰力競賽，「特勤部隊組」賽事已於上周完成，明起將展開「兩棲組」賽事，由3個陸軍兩棲偵搜營海龍蛙兵連、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊偵搜中隊、海軍爆破大隊等單位「決戰」南台灣。

「特種部隊關鍵戰力競賽」由陸海空3個軍種輪流主辦，去年由憲兵主辦，憲兵特勤隊奪冠，今年則由陸軍主辦，競賽場地選在屏東涼山，駐地的陸軍自強中隊有地主優勢，面對其他兩隻甲種特勤隊來勢匈匈，彼此間費盡心思較勁。

「特勤部隊組」賽事採取晝夜連續想定科目，且每個重要關卡均含次1關卡戰術目標，在惡劣環境下考驗隊員體力耐力與腦力，傳15項賽事中，憲兵與陸戰隊傳放棄部分配分較低的項目，「技術性」棄賽，全力爭取高配分項目，三軍彼此間計較程度仿若體育賽事。

這項賽事上周在屏東涼山山區進行，由於連日攝氏35度以上高溫，針對定向越野及困難特殊地形通過關卡，陸戰隊員體力負荷過重，兩名隊員在山中先後中暑送醫，由於陸軍有地主優勢，熟悉當地山林地形、隊員慣耐惡劣天候，在賽事中輕騎過關。針對賽事的難度與限制，陸戰隊事後對成績有意見，且認為賽事之間有「外軍」觀摩，影響隊員受測心理，向訓次室反應反應比賽不公。

據了解，此次觀摩「特種部隊關鍵戰力競賽」的美方人員，是海軍邀請列席的美國海軍陸戰隊人員，陸戰隊反映無效。