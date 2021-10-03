高層與廠商未參與美台工業會議 軍民表態宣稱疫情考量

國防部今年首度缺席美台國防工業會議，外傳是因美台商會會長韓儒伯踩我「紅線」，且邀前參謀總長李喜明與會等節，國內廠商也全數缺席。但國防部予以否認，自稱「台灣國防產業發展協會」今也表示，因疫情缺席9月間已獲韓儒伯「諒解」，該協會未來仍會持續與美台商會合作，對促進美台雙方國防產業交流奉獻心力。

毅傳媒報導，美台國防工業會議將於本月10日在美國登場，卻傳出美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）踩到我方「紅線」，同時特別條例預算大餅2400億元要「綁定」國內產業，雙方直接鬧翻，國安高層一聲令下，產業與政府代表「集體退群」，僅少數人員與會，成為蔡英文政府上台後最冷清的一屆。

報導並提及，美台商會還特別邀請前參謀總長李喜明，以「2049計畫」資深研究員的身分出席探討他所提出的「整體防衛構想」（ODC），但國安高層與李向來不對盤，軍方內部現正在內部作戰指導文件積極抹去「整體防衛」這四個字，會議註定難達共識。

對此，國防部表示，報導指稱「美台商會會長韓儒伯惹怒國安高層」、「國安高層下令，產業與政府代表集體退群」等等，均為子虛烏有的假訊息，並不是事實，呼籲有心人士適可而止，勿再做不當的聯想或猜測，避免誤導視聽。

國防部再次說，基於疫情考量，國防部在8月下旬即決定由駐美軍事代表團派員代表出席，並沒有受到其他因素的影響，特予澄清。

今有自稱「台灣國防產業發展協會」單位也發出新聞稿宣稱，報導與事實不符，指該協會與美台商業協會雙方合作相當順利也保持有密切聯繫，今年囿於疫情考量無法組團赴美出席會議，此節，早於9月初即與美台商會交換意見，並獲得美台商會會長韓儒伯先生的了解與認同，並非如媒體所報導。而該協會未來仍會持續與美台商會合作，對促進美台雙方國防產業交流奉獻心力，仍請國人繼續給予支持及鼓勵。

新聞稿表示，該協會是依法成立的民間組織，所有作為均依協會章程運作，並非也未曾接受政府公務單位主導。而協會曾於107年期間與美台商業協會簽屬合作備忘錄（MOU），由雙方共同推展有利台美國防產業相互合作之各項活動，美台國防工業會議即為其中任務之一。

國防部慣例會派遣國防部軍備副部長赴美參加美台國防工業會議，本報上（9）月13日即披露迥異於過去大批國內廠商在主政單位動員大批「隨團」與會，今年僅中科院與漢翔兩單位隨團與會。國防部長邱國正日前表示，未派員出席會議是疫情考量。