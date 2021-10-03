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影／共機連續擾台 空軍發布影像謂「捍衛領空 永不妥協」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍公布影像除F-16等主力戰機備戰畫面。圖／取自空軍「捍衛領空 永不妥協」影片
空軍公布影像除F-16等主力戰機備戰畫面。圖／取自空軍「捍衛領空 永不妥協」影片

共軍大批精銳戰機連續擾台，空軍司令部於中華民國軍官方臉書專頁以「捍衛領空 永不妥協」為題，發布戰機升空攔截、E-2K預警機在空監控等戰訓影片，強調空軍不分晝夜，堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步。

空軍司令部連日發布共機動態，昨日一天內日夜計有39架快慢機進入我西南防空識別區，再創紀錄。

空軍司令部以「捍衛領空 永不妥協」為題在社群發布影片，並貼文指出：空軍戰神高志航說：「身為空軍，怎能讓敵機飛在我們頭上！」面對共機頻繁擾台，破壞區域和平的舉動，只會徒增民眾反感及兩岸緊張對立的情勢。中華民國空軍，絕不妥協！我們不分晝夜，堅守崗位，嚴密監控應處，絕不讓敵機越雷池一步。守護中華民國領空，捍衛國家主權的決心，堅定不移。

貼文並標註：時刻備戰、緊急升空、驅離敵機、捍衛領空永不退讓、中華民國空軍等詞。

空軍公布影像除F-16等主力戰機緊急升空外，還有E-2K預警機升空後艙內監控空域運作情況。

空軍公布影像除F-16等主力戰機緊急升空外，還有E-2K預警機升空後艙內監控空域運作情況。圖／取自空軍「捍衛領空 永不妥協」影片
空軍公布影像除F-16等主力戰機緊急升空外，還有E-2K預警機升空後艙內監控空域運作情況。圖／取自空軍「捍衛領空 永不妥協」影片

空軍 戰機

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