立法院將開審國造軍購特別條例草案 共軍恰來添柴加火

立法院6日（星期三）排定初審「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，若院會無人復議，將由外交及國防委員會展開初審。時值國防部近期多次「一日兩度」發布共機擾我空防動態，共機進入我西南防空識別區架次節節升高，形勢恰為預算審查加溫。

國防部的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，在立法院初審將分兩階段。若立法院周二院會沒有復議之舉，立法院外交及國防委員會周三起將正式展開審查，而在此之前，委員會周一將考察北部某處雄風二型反艦飛彈設施。而委員會若通過草案初審，2400億元特別預算額度分配細節，則將轉戰財政委員會，並由外交及國防委員會朝野立委聯席審查。

國防部表示，這是鑑於中共近年極引進或研製型戰機及艦艇，其海空戰力已大幅提升，嚴重威脅我國防安全，但我國現役各式彈藥數量不足，且海軍主戰艦艇均已老舊，新一代主戰艦獲得期程冗長，易削弱我海空戰力優勢，急需採相對價廉、效高及快速形成戰力的國造自製方式，在最短期程內籌獲以各式精準飛彈及海軍高效能艦艇，以弭補戰力間隙，並於海巡艦艇加裝戰時武器系統，戰時納編海軍作戰序列，執行聯合制海任務。

籌獲各式精準飛彈、高軍高效能艦艇與海巡艦艇戰時武器加裝，是基於區域穩定及國防安全，經專業評估與考量，規劃出最快獲得戰力，滿足自我防衛所需必要武器系統。

但分析「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」中明列計畫採購如岸置反艦飛彈、野戰防空與陸基防空系統，原均為已逐年編列在年度公開預算案中執行的「後續案」。我對美採購岸置魚叉飛彈預算案編進公開預算後，被安排到特別預算案支應。另外如規劃將自111年至114年止生產的雄昇飛彈系統；預計自111至113年生產的萬劍飛彈系統，原在機密預算中執行。

而在「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」開審前一周，我西南空域情勢突傳緊張，國防部多次「一日兩度」發布共機動態，近日更兩度於午夜追加發布共機夜間進入我防空識別區情資。而今年國慶展演安排軍方以「捍衛台灣」為展示大批國造武器裝備，內外主客觀因素恰巧為特別預算條例審查加溫。