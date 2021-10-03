立院法制局批國防特別預算不緊急 賴士葆：鐽震案翻版

兩岸關係緊張，民進黨政府大幅擴編明年度國防預算，還以特別預算形式，要在5年內投入2400億元強化國軍武器裝備。立法院法制局認為，該筆預算編列的「緊急」必要性有爭議。國民黨立委賴士葆則質疑，恐是鐽震案翻版。

扁政府2008年政黨輪替前，由國防部與國營企業出資秘密成立「鐽震」公司經營軍火買賣。遭揭發後，還讓當時國防部長李天羽下台，公司也宣布解散。2009年監察院提出糾正，認為破壞軍政、軍令與軍備專業分工，股權比也違規範。

國防部為籌措經費，快速量產武器裝備，編列2400億元特別預算，要自明年起5年內國造各式精準飛彈、高效能艦艇、無人攻擊載具系統等8項專案武器。

但立法院法制局調查後質疑，國防部所羅列的相關武器採購項目缺相關說明，國會難以審以特別預算「緊急」採購設施的必要性，恐不符預算法「國防緊急設施」所需規定。

此外，法制局更認為，國防產業發展條例規定，一等列管軍品方允許規避政府採購法限制以限制性招標取得，但此次特別預算規劃採購的軍品，是否屬一等列管軍品的高度機敏性與重要性恐有疑義，主管機關應負起監督責任。

賴士葆也表示，過去政府編列特別預算，多是用於紓困、疫情、莫拉克或921等天災應變緊急狀況，國防部這筆2400億元武器國造案特別預算很突兀，「特別不起來」，除非別有所圖，否則應回歸正常年度預算編列。

賴士葆說，這筆2400億元特別預算，在立法院一次同意後，可以5年期支付，即使民進黨政府下台也能繼續執行，錢則透過中科院轉包特定廠商分標承攬，其中是否有綁樁問題令人質疑，「看起來有點像鐽震案的樣子」。

賴士葆說，當前共機頻繁繞台，國人對於提升軍備不會反對，以5年2400億元特別預算，平均1年不到500億元，最近政府稅收也不錯，預算仍應回歸正常年度預算編列，接受立法院常態審查，不應濫用特別預算巧門規避監督。