快訊

迎接AI世代、後疫情生活、智慧醫療需求增 這些科系翻轉潛力大

今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立院法制局批國防特別預算不緊急 賴士葆：鐽震案翻版

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。本報資料照片
國民黨立委賴士葆。本報資料照片

兩岸關係緊張，民進黨政府大幅擴編明年度國防預算，還以特別預算形式，要在5年內投入2400億元強化國軍武器裝備。立法院法制局認為，該筆預算編列的「緊急」必要性有爭議。國民黨立委賴士葆則質疑，恐是鐽震案翻版。

扁政府2008年政黨輪替前，由國防部與國營企業出資秘密成立「鐽震」公司經營軍火買賣。遭揭發後，還讓當時國防部長李天羽下台，公司也宣布解散。2009年監察院提出糾正，認為破壞軍政、軍令與軍備專業分工，股權比也違規範。

國防部為籌措經費，快速量產武器裝備，編列2400億元特別預算，要自明年起5年內國造各式精準飛彈、高效能艦艇、無人攻擊載具系統等8項專案武器。

但立法院法制局調查後質疑，國防部所羅列的相關武器採購項目缺相關說明，國會難以審以特別預算「緊急」採購設施的必要性，恐不符預算法「國防緊急設施」所需規定。

此外，法制局更認為，國防產業發展條例規定，一等列管軍品方允許規避政府採購法限制以限制性招標取得，但此次特別預算規劃採購的軍品，是否屬一等列管軍品的高度機敏性與重要性恐有疑義，主管機關應負起監督責任。

賴士葆也表示，過去政府編列特別預算，多是用於紓困、疫情、莫拉克或921等天災應變緊急狀況，國防部這筆2400億元武器國造案特別預算很突兀，「特別不起來」，除非別有所圖，否則應回歸正常年度預算編列。

賴士葆說，這筆2400億元特別預算，在立法院一次同意後，可以5年期支付，即使民進黨政府下台也能繼續執行，錢則透過中科院轉包特定廠商分標承攬，其中是否有綁樁問題令人質疑，「看起來有點像鐽震案的樣子」。

賴士葆說，當前共機頻繁繞台，國人對於提升軍備不會反對，以5年2400億元特別預算，平均1年不到500億元，最近政府稅收也不錯，預算仍應回歸正常年度預算編列，接受立法院常態審查，不應濫用特別預算巧門規避監督。

國防部 立法院 賴士葆

延伸閱讀

陳玉珍躺平立院議場大門 藍委徹夜等候蘇貞昌總質詢

國民黨主席選舉再一立委表態　賴士葆：票投朱立倫

駐美代表處更名 藍委：台灣再成美中博弈棋子

大新竹合併 賴士葆：林智堅年紀輕輕機關算盡

相關新聞

再創紀錄！共機2日再度日夜都來 39架次為今年最多

空軍昨天再次二度發布共機動態，繼昨天日間有20架次的共機侵擾我西南空域後，根據空軍發布的最新共機動態，2日晚間又有19架...

立院法制局批國防特別預算不緊急 賴士葆：鐽震案翻版

兩岸關係緊張，民進黨政府大幅擴編明年度國防預算，還以特別預算形式，要在5年內投入2400億元強化國軍武器裝備。立法院法制...

共機擾台 美印太司令部緊盯

中共十月一日建政周年紀念日派出卅八架飛機侵擾台灣防空識別區，拉高台海對峙局勢。美國國防部副部長希克斯說，美國高度關注台灣...

共機擾台數又創新高 殲16戰機連兩日演練晝夜連續出擊

空軍司令部昨（2）日發布共機動態，一天內計有39架快慢機進入我西南防空識別區，再創紀錄。

繼續來！今20架次共機擾我西南空域 包含14架次殲16機

空軍今天發布共機動態，今天白天共有20架次的共機侵擾我西南空域，其中有14架殲16機，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離...

共機昨深夜擾台 學者：共軍夜航能力等達相當水準

昨天是中華人民共和國國慶，共軍共出動38架次的共機擾台，創下國防部公開擾台共機數量以來的新高。國家政策研究基金會副研究員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。