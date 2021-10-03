共機擾台數又創新高 殲16戰機連兩日演練晝夜連續出擊

空軍司令部昨（2）日發布共機動態，一天內計有39架快慢機進入我西南防空識別區，再創紀錄。

空軍2日日間發佈，計有14架次殲-16機、4架蘇愷-30機 、2架次運-8反潛機 ，共計27架次進入我西南防空識別區。

空軍司令部進一步在今（3）日凌晨發布中共解放軍2日晩間的活動動態，夜間續有12架次殲-16戰機、6架次蘇愷-30戰機、1架次空警-500預警機，共計19架共機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監反制。

2日進入我西南防空識別區的共機，統計有39架快慢機，比1日的38架再推進紀錄新高。但昨日未再有如1日以快慢戰機編隊航出巴士海峽至我東岸外海的舉措，都在西南防空識別區巡航，未再採取突破「第一島鏈」的指標舉措。

根據GALF9推特指出，昨（2）日從關島安德森空軍基地起飛的3架B-52，分别進入東海及西南防空。

針對共機連兩天實施夜戰，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，共軍此舉除了是在其國慶日向我方與區域各國進行武力展示外，在戰力方面也顯示出下列值得注意的戰術意義。