共機擾台數又創新高 殲16戰機連兩日演練晝夜連續出擊
空軍司令部昨（2）日發布共機動態，一天內計有39架快慢機進入我西南防空識別區，再創紀錄。
空軍2日日間發佈，計有14架次殲-16機、4架蘇愷-30機 、2架次運-8反潛機 ，共計27架次進入我西南防空識別區。
空軍司令部進一步在今（3）日凌晨發布中共解放軍2日晩間的活動動態，夜間續有12架次殲-16戰機、6架次蘇愷-30戰機、1架次空警-500預警機，共計19架共機進入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監反制。
2日進入我西南防空識別區的共機，統計有39架快慢機，比1日的38架再推進紀錄新高。但昨日未再有如1日以快慢戰機編隊航出巴士海峽至我東岸外海的舉措，都在西南防空識別區巡航，未再採取突破「第一島鏈」的指標舉措。
根據GALF9推特指出，昨（2）日從關島安德森空軍基地起飛的3架B-52，分别進入東海及西南防空。
針對共機連兩天實施夜戰，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，共軍此舉除了是在其國慶日向我方與區域各國進行武力展示外，在戰力方面也顯示出下列值得注意的戰術意義。
首先，共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成之大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊的能力，尤其是殲-16戰鬥機部隊，白天和夜晚持續出動，這代表共軍的殲-16戰鬥機部隊無論在機群戰備情形、具備儀器飛行和夜航能力的高技術飛行員的數量，均已達到相當的水準。大批殲-16戰鬥機可能是來自不同的航空兵旅，顯示共軍是在演練當出現高強度衝突時，不同單位連番出擊的情形。
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