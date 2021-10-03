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再創紀錄！共機2日再度日夜都來 39架次為今年最多

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。圖爲殲16機。 圖／國防部
39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。圖爲殲16機。 圖／國防部

空軍昨天再次二度發布共機動態，繼昨天日間有20架次的共機侵擾我西南空域後，根據空軍發布的最新共機動態，2日晚間又有19架次的共機侵擾我西南防空識別區，2日共39架次共機侵擾，數量再創新高；我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

根據空軍發布的共機動態，昨天日間侵擾我西南空域的共機為14架殲16機、4架蘇愷30機、2架運8反潛機。

空軍發布的2日西南空域空情動態中，夜間侵擾我西南空域的19架次共機分別為12架次的殲16機、6架次的蘇愷30機、1架次的空警500機。

空軍1日兩度公布闖我西南空域防空識別區共機情態，繼日間有25架快、慢機擾我空防外，夜間又有13架共機持續闖越，且其中新銳的殲16戰機高達10架，伴隨轟6穿出巴士海峽抵東岸外海，總計單日闖我西南防空識別區共機高達38架次，創下今年紀錄。

【中央社台北3日電】

空軍發布共機動態，39架共機2日侵擾台灣西南防空識別區，創國防部公布統計以來最多架次紀錄。

根據空軍發布的兩則共機動態，14架殲16、4架蘇愷30，及2架運8反潛機2日日間侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）；12架殲16、6架蘇愷30及1架空警500則於同日夜間侵擾台灣西南ADIZ。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

共軍1日出動38架共機擾台，分別為28架殲16、4架蘇愷30、4架轟6、1架運8反潛機及1架空警500。

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