大陸科研船「向陽紅03」出沒東部海域 國軍全程掌握

中國大陸解放軍繼上個月23、24日2艘飛彈護衛艦在台灣東部海域活動後，昨天1艘中國大陸科研船「向陽紅03」也在蘭嶼外海航行，被我雷達追監到，軍事專家研判是來蒐集情報。國防部表示，台灣周邊軍事活動都嚴密掌握中，請國人放心。

軍方人士透露，昨天深夜10點多，1艘中國科研船「向陽紅03」出現在蘭嶼外海約58浬，被我方雷達偵測追監，隨即脫離我監控範圍往北航行。上個月28日也有1艘中國情報船「天樞星號」也在東部海域來回活動，海軍派出金江艦監控，30日脫離監控。

由於中科院近期將在屏東九鵬基地進行火砲試射，其中漁業署網頁公告射擊通報顯示10月6日、7日的射擊，管制高度為「無限高」，射程遠至宜蘭外海達300公里，因此，研判試射但種為天弓增程或雄二增程飛彈。

軍事專家表示，過去只要台灣有飛彈試射，中國大陸科研船或情報船就會在東部外海出沒活動，其動機主要是蒐集相關參數情報，這次又再度出現科研船，研判應該也是來蒐集情報；不過，國軍或中科院都有相關反制作為，不會輕易將機敏參數給大陸蒐集。

據了解，昨天大陸解放軍軍機多機種、多架次闖入我西南及東南空域，國軍採取廣播驅離、戰機及飛彈追監。國防部軍事發言人史順文表示，台灣周邊軍事活動，全都在國軍掌握中，目前沒有任何狀況。