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共機昨深夜擾台 學者：共軍夜航能力等達相當水準

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

昨天是中華人民共和國國慶，共軍共出動38架次的共機擾台，創下國防部公開擾台共機數量以來的新高。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，共軍此舉除了是在其國慶日向我方與區域各國進行武力展示外，在戰力方面也顯示出值得注意的戰術意義。

揭仲說，共軍空中部隊已具備派遣由多機種組成的大兵力體系化作戰機群晝夜連續出擊的能力，尤其是殲16戰鬥機部隊，昨天白天和夜晚分別出動18架及10架，還在夜間深入到台灣南方和東南方空域，這代表共軍的殲16戰鬥機部隊無論在機群戰備情形、具備儀器飛行和夜航能力的高技術飛行員的數量，均已達到相當的水準。

揭仲表示，從共軍昨天一口氣出動多達28架殲16戰鬥機，代表這些殲16可能是來自不同的航空兵旅，顯示共軍是在演練當出現高強度衝突時，不同單位連番出擊的情形。

揭仲表示，10月1日夜間飛行至台灣南方及東南方的共軍體系化作戰機群，顯示在新一代北斗衛星導航定位系統服役後，共軍空中部隊在第一島鏈外緣地區的導航與預警機空中指揮管制能力均已明顯提升。揭仲說，這代表共軍空中部隊已經有能力於夜間派出機群，在第一島鏈外緣執行對台灣、甚至其他國家海空軍部隊的打擊任務。

外交部長吳釗燮今天在推特上表示，10月1日真的不是好日子，中國解放軍空軍出動38架戰機侵擾台灣防空識別區，創下單日統計最高架次紀錄。「這是在威脅嗎？當然是！奇怪的是，中華人民共和國已經懶得再編造藉口了」。

戰機 空軍 解放軍 吳釗燮

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