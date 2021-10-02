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影／共機擾台創紀錄 蘇貞昌轟「中國鴨霸」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
行政院長蘇貞昌（右二）到高雄視察橋頭科學園區預定地的聯外交通，要求高公局等單位要注意未來涵洞施工要降低高速公路交通衝擊，老樹遷移問題也要重視。記者徐白櫻／攝影
行政院長蘇貞昌（右二）到高雄視察橋頭科學園區預定地的聯外交通，要求高公局等單位要注意未來涵洞施工要降低高速公路交通衝擊，老樹遷移問題也要重視。記者徐白櫻／攝影

國防部公布，昨天共38架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創公布統計以來最高紀錄。行政院長蘇貞昌今天表示，中國有很多鴨霸行徑，連潛水比賽也硬要我們拿掉國旗，10個國家拿國旗跟台灣同步抗議，可見中國作法已經愈來愈被國際唾棄。

行政院長蘇貞昌今天上午到高雄科技大學視察橋頭科學園區用地，媒體聯訪時被問及「共機昨天單日派出38架軍機侵擾台灣空域，創下紀錄，請問院長怎麼看？」

蘇貞昌回應，中國一直窮兵黷武，破壞區域和平，並且很多鴨霸行徑，像這一次潛水比賽硬要我們拿掉國旗，所以有10個國家也願意撤下自己的國旗，跟台灣同步抗議，可見中國這樣的作法已經愈來愈被世界、被國際社會唾棄。

此外，蘇貞昌被問及五倍券、加碼券登記反應熱烈，是否會考慮加碼。他表示，五倍券就是限期使用的現金，所以大家反應熱烈，地方政府像陳其邁市長特別加碼很多好康，各地方紛紛希望民眾消費，各百貨公司、商家也都有各種優待，所以現在已經有超過1500多萬人完成了預約、綁定。

蘇貞昌說，非常高興看到大家能夠一起團結合作，讓疫情穩定，在全世界舉世滔滔情形下，只有台灣能夠因為國人全體合作，地方、中央團結把疫情控制住，大家可以出來消費，很希望大家好好地利用，並且也讓前一段時間受衝擊的小店家、各種商家、服務業，也都能夠因此得到振興，台灣人也愈來愈能夠正常生活。

蘇貞昌 國旗

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