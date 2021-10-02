軍方強制收回眷舍 106歲老飛官恐被迫遷居

國軍老舊眷村改建作業，依法將於111年功成身退。如今距離「身退」只剩一年，是否「功成」卻有疑問。因為全台仍有5處眷村不參加眷改，未來處理方式尚無政策。另外，屏東東港的共和新村，則因住戶不滿軍方當年調查意向時使小手段，持續抗爭十餘年至今。

負責管理共和新村的空軍，最近請求法院強制執行，本月18日起對拒絕配合的18戶，逐一拆遷與履勘。名演員金士傑的父親金英，今年106歲，畢業於空軍官校8期，是空軍現今最資深耆宿，也是屏東縣的人瑞冠軍。他與101歲的太太，住在共和新村已經66年，如今卻面臨暮年搬家，甚至夫妻可能得分居的局面。

共和新村位於東港市中心，總面積12公頃，日據時代是海軍高級官員的宿舍，台灣光復後由空軍接收，極盛時期將近200戶，是東港市區內唯一綠地。民國92年，國防部計畫將東港與林邊地區的5處眷村（或零散眷舍）合併，在共和新村原址興建大樓住宅。依據眷改條例規定，原住戶四分之三以上同意才可啟動改建。

93年3月28日，3個月調查期滿，軍方宣布全村152戶122戶同意，高於門檻。但住戶質疑，全村應為175戶，軍方刻意排除部分住戶，以求表決過關。軍方解釋，少掉23戶是因違規使用而失去參與眷改資格。但住戶又質疑，軍方未依規定公告註銷這23戶的資格，他們也可出席改建說明會，如今却被突然除名；甚至軍方後來延長了1個月認證調查期，又允許這23戶參加眷改。

95年，軍方註銷拒遷戶的眷舍居住證，官民從此進入漫長法律戰。最高行政法院99年4月判決，認定通過眷改之過程合法。國防部據此向屏東地方法院控告住戶違法占住，請求拆屋還地，100年勝訴定讞。

不過102年，監委葛永光、趙榮耀調查後，對國防部提出糾正。理由是軍方在沒有法律依據下，擅自延長法院認證截止日，又改變原眷戶總數計算基準，誤導原眷戶認定改建戶已達法定人數，違失明顯，難辭其咎。住戶於同年12月向台北地檢署控告眷改調查當時的國防部長湯曜明、總政戰局長陳邦治偽造文書。北檢105年8月作出不起訴處分，認為住戶所告非人，應提告實際承辦官員。但這時距離最高行政法院判決已超過5年的法定期限，無法再審。

107年7月19日，屏東縣府文資審議會議通過，將共和新村全區登錄為歷史建築。不過縣府公告時，將範圍縮小為日據時期興建的41棟官舍。軍方隨即雇工，將光復以後興建的房屋拆除。國防部指出，老房子雖被認定為文資，但住戶違法占用仍是事實，還是必須請求法院強制執行，將住戶清空。

另一方面，當年眷戶分配日式房舍，都是兩家以上共用一棟，廚房、浴室都須增建。幾十年來眷戶生兒育女，為增加使用空間紛紛加蓋。這些動作當年經過眷村自治會批准，如今都被認定不算文資。以金英家來說，包括廚房、改用抽水馬桶的廁所、兒子居住的廂房，都必須拆掉。去除「非文資」部分，沒有一間房子還能住人。

眷戶如果配合政策遷出，不管軍方或是屏東縣府，卻都不對房屋進行維護修繕，使它們破爛頹圮。住戶們因此質疑，這是故意把房子放到爛，然後縣府就可以損毀嚴重為理由，宣告解除文資身分，便可趁機進行土地開發。

金英的長子金士俊，從牧師職務退休後，搬回老家陪伴雙親。他表示，如果真要遷離，不管是搬去榮家，或是由兄弟姊妹照顧，都沒法同時容納兩老與照顧他們生活起居的外傭，只能父母分居兩地。如果另外租屋，由於兩位老人家都年事已高，房東顧慮他們未來可能在此壽終，因此房價都開得很高。