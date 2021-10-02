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共機擾台架次創新高 美國防部：確保台灣自我防衛

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防部副部長希克斯。 美聯社
美國國防部副部長希克斯。 美聯社

共軍在中國大陸建國周年紀念日派出38架飛機侵擾台灣防空識別區；美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日重申，確保台灣自我防衛能力的重要性，她說，要遏止中國大陸的算計，台灣有效自我防衛才能改變遊戲規則。

希克斯1日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）線上研討會，被問到是否憂心中國大陸侵略台灣時，做出以上表示。

希克斯說，台灣情勢是美國高度關注之處，印太司令部日日緊盯西太平洋，對該區域具有強大軍力，以降低類似風險。

希克斯表示，美台關係良好，美國對台灣自1970年代起也有承諾，關鍵是協助台灣確保自我防衛能力，這相當重要；回到美國本身，美國對於確保民主繁榮昌盛具有利益，首先展現在協助台灣自我防衛上，美國會和全球夥伴在此事密切合作。

希克斯上任以來，將中國大陸形容為步步進逼的威脅（pacing threat），如今美國、英國與澳洲三國聯合宣布新安全倡議AUKUS，被認為劍指中國大陸。

希克斯說，中方正以驚人速度提升軍力（包括海底能力），威脅區域鄰國，三國都看到中國大陸國家主席習近平的侵略言詞和中國大陸的軍力不斷增長，也愈發清楚中方的意圖所在，多數都亮起警戒，包括澳洲。

希克斯表示，所謂的AUKUS，並非為澳洲提供核武，而是討論澳洲如何運用核動力，美國總統拜登還宣布三方未來會在量子計算、網路等領域合作。

希克斯表示，美國現在越來越關注中國大陸在某些領域的發展，以確保美國能有效嚇阻，這不意味著要進入軍備競賽；美國目標並非和中國大陸發生任何軍事衝突，而是降低緊張局勢，展示可信的嚇阻能力。

美國 澳洲 習近平 核武

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