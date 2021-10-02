1天38架共機擾我空防 攻擊編隊抵我東岸外海

空軍司令部昨（1）日兩度公布闖我西南空域防空識別區共機情態，繼1日日間有25架快、慢機擾我空防外，夜間又有13架共機持續闖越，且其中新銳的殲-16戰機高達10架，伴隨轟6穿出巴士海峽抵東岸外海，總計單日闖我西南防空識別區共機高達38架次，創下今年紀錄。

根據空軍發布的解放軍昨天動態，白天共有25架共機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），分別為18架殲16機、1架運8反潛機、2架轟6機、4架蘇愷30機；我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍司令部1日深夜再度發布訊息，指夜間又有10架次殲-16戰機、2架次轟-6機、1架次空警-500機，持續侵擾我西南防空識別區，且殲-16戰機伴隨轟-6機直接穿出巴士海峽抵我東岸外海後返航，明顯爲攻擊隊形，挑釁威脅我風險奇高。空軍持續反制，各基地都有戰機升空，地面持續追監。

國內日前動員陸空兵力進行國慶「捍衛台灣」展演，共軍此時加強挑釁力道，殊值關注。 殲16戰機。圖/空軍司令部

【中央社台北2日電】

空軍發布共機動態，38架共機昨天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創國防部公布統計以來最多架次紀錄。空軍派遣空中巡邏兵力應對、進行廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據空軍昨天晚間發布的動態，共軍18架殲16、4架蘇愷30、2架轟6及1架運8反潛機侵擾台灣西南防空識別區。空軍二度發布動態指出，10架殲16、2架轟6及1架空警500昨天晚間侵擾台灣西南防空識別區，其中殲16及轟6還繞到台灣東南海域。

根據國防部統計，6月15日計有28架共機擾台，為次多。4月12日有25架，9月23日則為24架。