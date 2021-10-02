快訊

港府官員IG「十一」出現中華民國國旗 聲稱遭駭客入侵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1天38架共機擾我空防 攻擊編隊抵我東岸外海

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
夜間又有13架共機持續闖越，且其中新銳的殲-16戰機高達10架，伴隨轟六穿出巴士海峽。圖/空軍司令部提供
夜間又有13架共機持續闖越，且其中新銳的殲-16戰機高達10架，伴隨轟六穿出巴士海峽。圖/空軍司令部提供

空軍司令部昨（1）日兩度公布闖我西南空域防空識別區共機情態，繼1日日間有25架快、慢機擾我空防外，夜間又有13架共機持續闖越，且其中新銳的殲-16戰機高達10架，伴隨轟6穿出巴士海峽抵東岸外海，總計單日闖我西南防空識別區共機高達38架次，創下今年紀錄。

根據空軍發布的解放軍昨天動態，白天共有25架共機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），分別為18架殲16機、1架運8反潛機、2架轟6機、4架蘇愷30機；我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

空軍司令部1日深夜再度發布訊息，指夜間又有10架次殲-16戰機、2架次轟-6機、1架次空警-500機，持續侵擾我西南防空識別區，且殲-16戰機伴隨轟-6機直接穿出巴士海峽抵我東岸外海後返航，明顯爲攻擊隊形，挑釁威脅我風險奇高。空軍持續反制，各基地都有戰機升空，地面持續追監。

國內日前動員陸空兵力進行國慶「捍衛台灣」展演，共軍此時加強挑釁力道，殊值關注。

殲16戰機。圖/空軍司令部
殲16戰機。圖/空軍司令部

【中央社台北2日電】

空軍發布共機動態，38架共機昨天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），創國防部公布統計以來最多架次紀錄。空軍派遣空中巡邏兵力應對、進行廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據空軍昨天晚間發布的動態，共軍18架殲16、4架蘇愷30、2架轟6及1架運8反潛機侵擾台灣西南防空識別區。空軍二度發布動態指出，10架殲16、2架轟6及1架空警500昨天晚間侵擾台灣西南防空識別區，其中殲16及轟6還繞到台灣東南海域。

根據國防部統計，6月15日計有28架共機擾台，為次多。4月12日有25架，9月23日則為24架。

空軍 戰機 巴士

延伸閱讀

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

獨／屢傳飛安事故 首個F-16V戰機作戰隊隊長遭拔官調職

防長才說共機擾台數量多 共軍電偵機27日穿越巴士海峡

空軍：F-5戰機新彈射座椅年底交付第一座

相關新聞

1天38架共機擾我空防 攻擊編隊抵我東岸外海

空軍司令部昨（1）日兩度公布闖我西南空域防空識別區共機情態，繼1日日間有25架快、慢機擾我空防外，夜間又有13架共機持續...

共機擾台架次創新高 美國防部：確保台灣自我防衛

共軍在中國大陸建國周年紀念日派出38架飛機侵擾台灣防空識別區；美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）1日...

美台國防工業會議 我軍方首缺席

軍方和產業界今年將首度全體缺席「美台國防工業會議」，國防部長邱國正昨天在立法院表示，會有駐外人員代為參加，沒有參加是考量...

25架共機十一國慶擾台 學者：向國際演習表態

共軍今天派出包含18架次殲16、共25架軍機擾台。前空軍副司令張延廷表示，今天正逢中國「十一」國慶，大批軍機擾台政治意涵...

國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ

今天是中華人民共和國國慶，空軍司令部今天發布中共解放軍在我西南空域活動動態，今天共有25架次共機進入我西南防空別區，是國...

軍友社與陸軍司令徐衍璞 探望參與國慶閱兵部隊

今年雙十國慶，總統府前將再度出現國軍各類武器參加分列式。為了慰勉參與部隊的辛勞，中華民國軍人之友社理事長李棟樑，與陸軍司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。