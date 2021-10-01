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國慶展示軍力？今25架共機侵擾我西南ADIZ
今天是中華人民共和國國慶，空軍司令部今天發布中共解放軍在我西南空域活動動態，今天共有25架次共機進入我西南防空別區，是國防部公布共軍動態以來第二多的數量，其中屬快速機、對我威脅較大的殲16機就有18架，遭我空軍反制。
根據空軍發布的解放軍今日動態，今天共有25架共機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），分別為18架殲16機、1架運8反潛機、2架轟6機、4架蘇愷30機；我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
這是空軍公布共機在我西南空域活動動態以來，侵擾我防空識別區共機架次數第二多的一次，根據公布資料，今年6月15日有28架共機，創國防部公布統計以來最多架共機的紀錄，今天跟4月12日架數相同，都是25架。
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