軍友社與陸軍司令徐衍璞 探望參與國慶閱兵部隊

今年雙十國慶，總統府前將再度出現國軍各類武器參加分列式。為了慰勉參與部隊的辛勞，中華民國軍人之友社理事長李棟樑，與陸軍司令徐衍璞、國防部政戰局長簡士偉一行，今天到位於新店的陸軍台北聯保廠，慰勞提前進駐的參演部隊。近年歷次國慶「小閱兵」，各型車輛裝備與人員，都以此營區為操演指揮部與前進基地。

擔任此次操演指揮官的陸軍第六軍團指揮官鍾樹明說，今年國慶參演官兵將近1100人，其中進駐新店約800多人。參與操演的各式車輛200部，接獲任務之後，也都要全部檢整性能、重新噴漆。李棟樑則表示，國軍捍衛國家安全，發生重大災害、疫情時，官兵更站在第一線，守護國人生命財產安全。今年漢光演習剛結束，立即又要投入國慶參演任務，令人感佩。而從這幾天許多民眾已經上街搶拍攝參與預演的部隊，可知「國慶就是要看國軍」，國軍官兵與裝備參與雙十慶典，是吸引最多民眾觀看的關鍵。