軍方今年首度缺席美台國防工業會議 邱國正：疫情考量

我國軍方和產業界今年將首度全體缺席美台國防工業會議。國防部長邱國正今天表示，沒有參加是考量疫情，完全沒有其他因素，很單純。

有媒體報導，我國今年首度全體缺席美台國防工業會議，主要原因是前參謀總長李喜明以私人受邀前往會議，將在台灣整體防衛戰略議題進行專題演講，因議題設定討論台灣「整體防衛構想（ODC）變化」，若國防部副部長層級的與會官員和李喜明不同調會被看笑話。

邱國正今天列席立法院會備詢，會前接受媒體訪問。邱國正說，這次完全是疫情考量，雖然不能參加，但我方有駐外人員代為參加，若有什麼資訊都會傳達、回答，完全沒有其他因素，非常單純。

被問到李喜明提的整體防衛構想是否和現在有落差，邱國正說，都是表達一個想法，要有嚇阻，能夠拒敵多遠就用什麼方法，強調遠距、精準、機動，這是全盤考量，表達方式不同會讓人覺得不一樣，但再怎麼不同，萬變不離其宗，台澎防衛作戰是很嚴肅的課題，從上到下，從以前到現在都在琢磨研究，大的框架邏輯是不會變的。