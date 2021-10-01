傘兵新家屏東「大聖西營區」啟用 揮別一甲子大武營區

陸軍航特部新空訓中心「大聖西營區」日前啟用，航空特戰指揮部副指揮官郭力升期勉官兵秉承優良傳統，透過優質生活環境，讓官兵致力戰訓本務。

軍聞社報導，郭力升日前主持陸軍空降訓練中心進駐大聖西營區典禮，期許更多有志青年加入傘兵行列。

陸軍航特部表示，服役60餘年、培育超過40萬名空降傘兵的屏東大武營區，已於9月29日上午正式卸除任務，空訓中心正式移駐到位於屏東空軍基地旁新建的「大聖西營區」。

新空訓中心「大聖西營區」位於空軍屏東基地內，東側連接基地內的大聖東愛國者飛彈陣地，西側臨空軍2指部，南側臨機場聯絡道路，北側臨屏東空軍南機場，基地面積共計22萬1700平方公尺，空訓中心所屬指揮部、一個學員生營、傘教組、勤務營所屬保傘連、空投連，已全數搬遷至新營區，將大武營區正式交給屏東縣政府，折衝前後達5年的空訓中心搬遷案至此告一段落。

大聖西營區自屏東空軍基地「崇武門」進入的話，須徒步50分鐘以上才能抵達，但未來傘兵實施空降跳傘，可直接在機場裡登上C-130運輸機，不必再自大武營花十幾分鐘將傘兵車運到機場。