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傘兵新家屏東「大聖西營區」啟用 揮別一甲子大武營區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部表示，空訓中心9月29日正式移駐到位於屏東空軍基地旁新建的「大聖西營區」。圖/軍聞社
陸軍航特部表示，空訓中心9月29日正式移駐到位於屏東空軍基地旁新建的「大聖西營區」。圖/軍聞社

陸軍航特部新空訓中心「大聖西營區」日前啟用，航空特戰指揮部副指揮官郭力升期勉官兵秉承優良傳統，透過優質生活環境，讓官兵致力戰訓本務。

軍聞社報導，郭力升日前主持陸軍空降訓練中心進駐大聖西營區典禮，期許更多有志青年加入傘兵行列。

陸軍航特部表示，服役60餘年、培育超過40萬名空降傘兵的屏東大武營區，已於9月29日上午正式卸除任務，空訓中心正式移駐到位於屏東空軍基地旁新建的「大聖西營區」。

新空訓中心「大聖西營區」位於空軍屏東基地內，東側連接基地內的大聖東愛國者飛彈陣地，西側臨空軍2指部，南側臨機場聯絡道路，北側臨屏東空軍南機場，基地面積共計22萬1700平方公尺，空訓中心所屬指揮部、一個學員生營、傘教組、勤務營所屬保傘連、空投連，已全數搬遷至新營區，將大武營區正式交給屏東縣政府，折衝前後達5年的空訓中心搬遷案至此告一段落。

大聖西營區自屏東空軍基地「崇武門」進入的話，須徒步50分鐘以上才能抵達，但未來傘兵實施空降跳傘，可直接在機場裡登上C-130運輸機，不必再自大武營花十幾分鐘將傘兵車運到機場。

而航特部已將大武營區內一座有古蹟價值的神龍浮雕照壁遷移到大聖西營區，以紀念碑形式豎起，象徵傳承。

軍聞社報導，郭力升日前主持陸軍空降訓練中心進駐大聖西營區典禮，期許更多有志青年加入傘兵行列。圖/軍聞社
軍聞社報導，郭力升日前主持陸軍空降訓練中心進駐大聖西營區典禮，期許更多有志青年加入傘兵行列。圖/軍聞社

屏東縣政府 空軍 南機場

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