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特別預算提升海空戰力 立法院要求說明萬劍與雄昇飛彈
國防部送審「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，列舉8類10項國產軍備採購要項，但部分裝備內容語焉不詳，朝野立委、國會辦公室助理紛作「功課」，求助法制局，立法院認為，國防部應說明草案中第4條第5款、第6款所稱的「萬劍飛彈系統」與「雄昇飛彈系統」究竟是什麼裝備。
國防部送審草案中，列舉海空戰力提升計畫採購的項目包括：一、岸置反艦飛彈系統。二、野戰防空系統。三、陸基防空系統。四、無人攻擊載具系統。五、萬劍飛彈系統。六、雄昇飛彈系統。七、海軍高效能艦艇。八、海巡艦艇加裝戰時武器系統。
立法院質疑，依預算法第83條規定：「有下列情事之一時，行政院得提出特別預算： 1. 國防緊急設施或戰爭。2.國家經濟重大變故。3.重大災變。4.不定期或數年一次之重大政事。」簡言之，上開戰力提升計畫採購的各項目須符合預算法第83條第1款所稱「國防緊急設施」，才得以特別預算方式編列。
立法院進一步指出，草案所指需採購的萬劍飛彈與雄昇飛彈系統，所指為何，文義上難以理解，也沒有任何立法說明，其他各款採購項目也欠缺相關說明，國會無從審酌其設施的緊急必要性。建議主管機關於此案立法說明中，應於不涉及性能、射程等國防機密的條件下，詳加闡述各項目的內涵及其設施的「緊急」必要性。
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